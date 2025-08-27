Сколько раз собака должна ходить в туалет во время прогулки: объяснение от ветеринаров

Владельцы собак часто замечают, что, независимо от того, насколько короткая или длинная прогулка, их любимец все равно должен несколько раз помочиться. Эта привычка может заставить многих задуматься, нормально ли это или является причиной для беспокойства. Некоторые даже считают, что это признак проблемы со здоровьем, особенно когда собаки выпускают лишь несколько капель каждый раз.

Но, по словам экспертов Dogster, такое поведение обычно не вызывает беспокойства. Они объясняют, что большинство собак часто мочатся во время прогулок, чтобы обозначить свою территорию, – это естественный инстинкт, который помогает им общаться с другими собаками. Эти запаховые метки могут передавать разнообразную информацию, включая детали о поле и репродуктивном статусе, пишет Express.

Такое случается как у собак мужского, так и женского пола, но особенно часто это происходит у некастрированных домашних животных.

Мечение также является способом для собак познавать окружающую среду. Нюхая мочу других собак и оставляя свою, они участвуют в своеобразной системе обмена сообщениями.

Некоторые собаки также могут чаще мочиться, если ищут пару, особенно если они чувствуют запах собаки во время течки. Другие могут делать это из-за тревоги, особенно если они нервничают рядом с незнакомыми собаками или окружением.

Но хотя такое поведение обычно безвредно, ветеринары предупреждают, что частое мочеиспускание во время прогулок в сочетании с другими симптомами иногда может быть признаком проблемы со здоровьем.

Частое или чрезмерное мочеиспускание может быть связано с рядом проблем со здоровьем, включая инфекции мочевыводящих путей, проблемы с почками или диабет.

Другие симптомы, на которые следует обратить внимание, включают рвоту, кровь в моче, напряжение без выделения достаточного количества жидкости, а также изменения аппетита или уровня энергии.

