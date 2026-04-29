Сколько нужно спать собаке: это совсем не норма человека

Собаки – самые популярные домашние любимцы, ведь они достаточно умные, преданные и достаточно общительные животные. Однако важно помнить, что собака – это долгосрочная ответственность; они требуют постоянного внимания и заботы в течение всей жизни, поэтому каждый, кто рассматривает возможность завести его, должен узнать все нюансы.

Популярный в соцсетях ветеринара Бен, известный как @ben.the.vet, раскрыл в своем новом видео в TikTok один очень важный нюанс, объяснив, сколько нужно спать собаке, чтобы оставаться здоровой.

Этот вопрос беспокоит многих хозяев. "Легко предположить, что восьми часов может быть достаточно – так же, как и нам, людям, – но на самом деле собакам нужно скорее от 12 до 14 часов", – сказал ветеринар.

Как объясняет специалист, гигантские породы, щенки и очень активные собаки нуждаются в 18 часах сна.

Собаки ведут дневной образ жизни – так же, как и мы, – это означает, что они спят преимущественно ночью, но в отличие от нас, они классифицируются как полифазные спящие, что означает, что они имеют несколько периодов сна в течение дня.

Это не лень или скука, это просто нормальный сон собаки. Проблема заключается в том, что многие собаки просто не получают достаточно дневного сна.

Бен отметил, что, как и у людей, недостаточный сон будет иметь заметное влияние на поведение собаки, потенциально вызывая ее большую фрустрацию как в присутствии людей, так и других собак.

Известно, что тревога и связанные с ней симптомы усиливаются из-за недостатка сна, и ветеринар предположил, что это также может касаться собак.

