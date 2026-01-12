УкраїнськаУКР
Сколько ложек квашеной капусты нужно съедать в день для крепкого иммунитета: советы от Оксаны Скиталинской

Диетолог Оксана Скиталинская рассказал, сколько квашеной капусты нужно съедать

Квашеная капуста – одно из лучших зимних блюд. Готовить ее можно с морковью, перцем, специями, даже медом. А также можно просто приготовить с солью и этом будет классический вариант блюда.

Сколько ложек квашеной капусты нужно съедать в день для крепкого иммунитета: советы от Оксаны Скиталинской

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала в Instagram, сколько в день достаточно съедать квашеной капусты для пользы для организма. 

Сколько ложек квашеной капусты нужно съедать в день для крепкого иммунитета: советы от Оксаны Скиталинской

Сколько ложек квашеной капусты нужно съедать в день 

"Всего две ложки квашеной капусты в каждый прием пищи "заселят" наш микробиом полезными пробиотиками (молочнокислыми бактериями) больше, чем дорогие таблетки и навит йогурт. Наш кишечник — это "второй мозг", в котором живут миллионы бактерий, которые управляют нашим настроением и например тягой к сладкому", – утверждает диетолог.

Сколько ложек квашеной капусты нужно съедать в день для крепкого иммунитета: советы от Оксаны Скиталинской

Как правильно готовить квашеную капусту

Ингредиенты:

  • капуста
  • соль
  • лавровый лист 

Способ приготовления: 

1. Нашинкуйте мелко капусту, очень хорошо помните ее руками. 

Сколько ложек квашеной капусты нужно съедать в день для крепкого иммунитета: советы от Оксаны Скиталинской

2. Посолите солью, утрамбуйте в банку так, чтобы капуста пустила сок. 

Сколько ложек квашеной капусты нужно съедать в день для крепкого иммунитета: советы от Оксаны Скиталинской

Через день нужно обязательно проколоть капусту до дна банки, чтобы из нее вышли газы, иначе она будет невкусной, с неприятным запахом и со слизью.

Полностью капуста прокваситься через 3 дня! 

Сколько ложек квашеной капусты нужно съедать в день для крепкого иммунитета: советы от Оксаны Скиталинской

