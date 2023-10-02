Скільки років Києву? Напевне, кожен українець, розбуди його серед ночі, відповість: 1982 року відбулося офіційне святкування 1500-річчя, тобто Київ постав у 482 року, що підтверджено і ЮНЕСКО. Але далеко не кожен українець знає, як ця поважна організація затвердила вік столимці України. Тож розповім.

Українські історики на чолі з академіком Петром Тронько, звертаючись до ЮНЕСКО з проханням про відзначення ювілею Києва, наполягали не на 1500-річчі, а на 2500-літті. Посилалися на писемний артефакт, знайдений у вірменському сховищі давніх рукописів Матенадарані.

Крім того існує ще карта знаменитого давньогрецького вченого Клдавдія Птолмея (ІІ ст. н. е.), на якій Київ було позначено під назвами Азагоріум та Метрополь. На жаль, карта зберіглася лише у пізнішій копії, зате існує рукопис самого Птолмея, де чітко зазначно географічні координати міста.

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Проте, не без шашнів московського керівництва, це прийнято не було. На засіданні в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі українську делегацію, очолювану головою міськвиконкому Києва Валентином Згурським, буквально розтоптали.

Спочатку було заявлено, що ЮНЕСКО не відзначає дати заснування окремих міст, а лише держав та їхніх столиць. Це був плювок в обличчя України, яка офіційно була повноправним членом, і не просто членом, а країною-засновницею ООН, а відтак з юридичної точки зору все ж таки державою. Тут теж проглядається лапа Кремля.

Потім наспіла "важка артилерія", цитую:

"Запрошені на засідання європейські фахівці не погодилися з наведеною киянами цифрою. Під час їхніх критичних виступів Київ "молодшав" просто на очах. Коли йшлося про 1500-ліття, президент Академії наук УРСР Борис Патон, що був присутній на засіданні, напівжартома порадив Валентину Згурському: "Швидше йди на трибуну і погоджуйся. Інакше зріжуть ще кілька сотень років!". Той так і зробив. Начебто у такий спосіб з'явилося офіційне рішення ЮНЕСКО про святкування 1500-ліття Києва у 1982 році".

Тоді ж було встановлено й знаменитий памятник Кию, Щеку і Хориву, обізвавши їх словянами. Хоча це абсолютно не слов`янські імена, якщо хто не знав. Так само, як Аскольд і Дір. Але і не скандинавські теж, як вважають обвішані регаліями професори та академіки.

Отак у Києва було вкрадено добрячий шмат його історії. Вкрали державу Атілли, а самого легендарного вождя зробили якимсь незрозумілим вузькооким варваром із Сибіру. Державу антів та інші держави, опустивши їх у число "легендарних". Вкрали справжнє походження славетного племені русів, зробивши їх варягами.

Але передусім вкрадено Церкву, створену ще апостолом Андрієм Первозваним раніше, ніж постали Рим та Константинополь. Саме тому треба було, щоб Києв існував не раніше ІV століття, коли ше не відбувся Нікейський собор на якому й було створено християнство у тому вигляді, якому воно є нині.