Обозвал проституткой: в Польше таксист распылил слезоточивый газ в лицо беременной украинке. Видео

В центре Варшавы, Польша, неизвестный таксист напал на беременную украинку и применил против нее слезоточивый газ. Хотя есть несколько видео, на котором хорошо видно и лицо таксиста, и номера его машины, нападающего якобы уже неделю разыскивают. Ему – если найдут, – грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщил польский Центр мониторинга расистских и ксенофобских проявлений, инцидент произошел еще 12 февраля. В свою очередь польские издания добавили, что полиция "неохотно" занимается этим делом.

Что произошло

Это произошло возле дома, где живет украинка Анастасия вместе со своим мужем уже более 10 лет. Водитель такси заехал во двор дома, и намеренно остановился так, что перекрыл выезд другим машинам. В салоне машины, кроме водителя, было еще два молодых человека.

Украинская пара как раз пыталась выехать на собственном авто со двора, поэтому они подошли к водителю такси. Как говорит Анастасия, она пыталась спокойно объяснить водителю, что он должен отъехать, поскольку блокирует выезд. В ответ таксист назвал ее проституткой.

Когда подошел ее муж, водитель такси начал кричать: Wypierdalaj na Ukrainę! (если перевести цензурно, то это "Бегите в Украину". – Ред.). Он также достал большой баллон со слезоточивым газом (такие баллоны используют польские правоохранители, хотя приобрести их в магазине не является проблемой).

Несмотря на то, что Анастасия на пятом месяце беременности, водитель практически сразу применил против женщины и ее мужа слезоточивый газ.

Реакция поляков

Есть несколько видео этого инцидента, которые снимали очевидцы. На одном из них можно увидеть, что в такси находилось двое пассажиров, которые сразу, как водитель использовал баллон с газом, выпрыгнули из машины и начали убегать.

Водитель также запустил двигатель и начал ехать. На выезде со двора оба пассажира вернулись в такси.

Полицию на место вызвали именно поляки, которые, как утверждает Анастасия, были возмущены действиями водителя. Причем полиция прибыла очень оперативно, однако когда правоохранители узнали, что случилось, они лишь "списали данные свидетеля, который прибежал сверху, причем очень неохотно", говорит Анастасия.

Как утверждают польские издания, по данному факту полиция начала уголовное производство. Действия водителя квалифицированы по ст.№257 Уголовного кодекса Польши – "нарушение неприкосновенности личности по мотивам национальной принадлежности" (санкция статьи предусматривает наказание до трех лет заключения).

"Мы относимся к этому очень серьезно. Пока никаких обвинений не предъявлено. Дело расследуется", – цитируют польские издания представителя главного управления полиции Варшавского округа. Однако к этим заявлениям масс-медиа Польши относятся скептически – несмотря на всю "серьезность", за неделю правоохранители даже не установили личность нападавшего, лицо которого известно, как и номера его машины.

Служба такси, номера которой хорошо видно на видео, утверждает, что ни водитель, ни машина им не принадлежат. Мол, таксист только выдает себя за работника этой службы, а "наклейки компании – это не проблема, их можно заказать и приобрести где угодно всего за 200 злотых". К тому же, на крыше машины нет обязательного фирменного знака службы.

