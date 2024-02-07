Летом 1482 г. московский князь Иван III Васильевич отправляет крымскому хану Менгли I Гераю посольство, ценные подарки и значительную сумму денег с наговором напасть на руськие (украинские) земли. Менгли Герай, завоевал город, сжег соборы и церкви, взял в плен много людей. В подарок московскому князю Ивану хан выслал телегу с награбленным добром из киевских соборов и церквей, в том числе иконостас, золотую чашу и дискос из собора святой Софии. 1492-1494 гг., заключив новый союз с Крымским ханом, Москва совершила ряд совместных походов на Киевщину, Подолье, Волынь и Черниговщину. Так, 1493 Менгли-Гирей уже вместе с князем московским Иваном III провели совместный поход на Киев и Киевщину. Убийства, пытки, слезы, грабежи. Горы тел и реки крови.

Десятилетняя война 1512-1522 года. Московское правительство обвинило литвинов в натравливании на московские земли крымских татар и в ноябре 1512 года снарядило поход своего войска на Полоцк и Смоленск - не правда ли очень знакомые мотивы? И снова по "4 направлениям готовилось вторжение", и снова "были вынуждены" и снова "принуждение к миру" и прочая российская шизофрения, с одной целью - захватить, грабить и убивать. В этой войне страдала наша Сиверщина, а литвины сражались с украинцами под Оршей и совместно одержали победу под под командованием великого гетмана Литвы князя Константина Ивановича Острожского. Но теперь потомки литвинов уже помогают потомкам московитов, увы. Плохая историческая память всегда в последствии приводит к солидарной ответственности.

Затем, когда украинские земли входили в состав Речи Посполитой, была война 1609-1618 годов, включая осаду Москвы, и Смоленская война 1632-1634 годов. Все эти опустошительные войны привели к повышению самосознания украинского народа, на тот момент разделенного между Польшей и Москвой и образованию Гетьманщины.

И вот тут после 1654 года, Москва и приходит к концепции уничтожения украинской нации как таковой. Запомним - полтысячелетия(!) самой московской идее уничтожения украинцев и Украины. Запомним все, особенно, когда у кого-то где-то возникнет глупейшая идея найти "хороших русских". Но не будем останавливаться очень подробно на каждой войне, лишь перечислим хронологию.Московско-украинская война (1658-1659) - война между Козацким государством гетмана Ивана Выговского и Московским царством, которое послало в Украину войска князей Трубецкого и Ромодановского.

1659 - Битва под Конотопом. Отдельно, надо сказать, что несмотря на довольно трагический финал войны для Украины, конотопское сражение имело также большое положительное значение в историческом плане коллективного самосознания и борьбы с кремлевской пропагандой в головах украинцев. Можно выделить не менее пяти положительных значений этого сражения:

– во-первых, Конотопская битва в самом зародыше уничтожила московский нарратив "многосотлетнего стремления украинского народа объединиться с русскими братьями";

– во-вторых, в Конотопской битве Украина отстояла свое право на собственный национальный путь;

– в-третьих, в Конотопской битве украинцы разрушили российский миф о том, что "в истории россияне никогда не воевали с украинцами";

- в-четвертых, Конотопская битва разрушила миф о естественном анархизме украинцев, их неспособности к собственному государственному строительству;

- в-пятых, Конотопская битва показала цивилизационный выбор Украины — на Запад.

Московско-украинская война (1660-1663) - война Юрия Хмельницкого в ходе московско-польской войны 1654-1667 гг. против Московского царства.

23 октября 1660 г. — капитуляция московской армии воеводы Шереметьева после битвы под Чудновым. Отказ воеводы от имени царя от Украины. Знаково. Как обычно, ненадолго. Мы всегда отлично помним, что письменные договоры с Россией — это подтирашка, не имеющая никакого значения, ведь Россия ее сразу нарушит при первом удобном случае.

Август 1662 - Бужинское сражение.

Московско-украинская война (1674-1676) - война Петра Дорошенко в ходе московско-польской войны 1654-1667 годов и московско-турецкой войны 1676-1681

1668 – поход войск П. Дорошенко на Левобережную Украину. 8 июня 1668 – провозглашение Дорошенко – гетьманом всей Украины.

Июнь 1668 – Битва под Хухрой.

1676 - 30-тысячная московская армия и полки Самойловича осаждали Чигирин. Окончание военной кампании против гетмана Петра Дорошенко.

1708-1712 - Северная война в Украине

Московско-украинская война (1708-1709) - война Ивана Мазепы в ходе Северной войны.

Оборона Батурина. И тут необходимо остановиться и рассмотреть все более детально в контексте характера ведения войны предками нынешних россиян.

Батуринская резня или Уничтожение Батурина московскими войсками или геноцид в Батурине — карательные действия московских войск по захвату и уничтожению столицы гетьмана Мазепы Батурина и его жителей, проведенных 2 ноября (13 ноября по старому стилю) 1708 года. Во время этих действий московские войска вырезали всех жителей города, независимо от возраста и пола. ВСЕХ!!! По разным оценкам погибло от 11 до 15 тысяч батуринцев. В историю Украины эти события вошли под названием "Резня в Батурине". Сам город был полностью ограблен, в том числе все(!) православные храмы, а затем, по приказу Меншикова, сожгли, а церкви уничтожили. Такие вот "поборники за веру православную" и "освободители" украинской земли от ее народа.

Тогдашние газеты описывали события в Батурине — "Страшная резня", "Вся Украина в крови", "Женщины и дети на остриях сабель". Такими названиями выходили ведущие газеты Франции — Gazette de France, Paris Gazette, Lettres Historique, Mercure historique, Clef du Cabinet. Они писали, что "страшный царь жаден в крови в Украине… Все жители Батурина, несмотря на возраст и пол, вырезаны, как предписывают бесчеловечные обычаи московитов"; "Вся Украина купается в крови. Меншиков показывает ужасы московского варварства".

Кровавые события в Батурине подтверждаются многими документальными источниками:

Костомаров (1817-1885) приводит следующее описание:

"30 октября приехал в Погребки Меншиков, и тогда состоялся военный совет, положивший взять Батурин и, в случае сопротивления, чтобы уничтожить его как главный притон силы, неприязненного царя Малороссии (уже так начали обзывать Украину московские шовинистические имперцы того времени)... В 6 часов следующего утра Меншиков совершил нападение и приказал уничтожить в замке всех без отличия, не исключая и младенцев, но оставлять в живых начальников, для передачи их казни. Все имущество батуринцев отдавалось заранее солдатам, только орудия должны были стать казенным достоянием. В течение двух часов все было закончено: гетманский дворец, службы и дворы старшин – все было превращено в пепел. Все живое было истреблено… Общие свидетельства единогласно говорят, что над жителями Батурина совершено было самое варварское истребление. Сам Меншиков не писал об этом царю, предоставляя сообщить ему обо всем устно".

По сведениям Бантыш-Каменского (1737-1814):

"3 ноября сошел он [Меншиков] на городской вал со шпагой в руке, и посек острием меча всех тамошних жителей, не исключая младенцев. Кенигсек скончался от полученных им ран; Чечель взят в плен, малая часть гарнизона спаслась бегством; прекрасный, по польскому обычаю украшенный дворец Мазепы, тридцать мельниц, хлебные магазины, … были тогда обращены в пепел; все оставленное им в Батурине имущество и сорок орудий, кроме мортир, достались победителям".

Николай Маркевич (1804-1860) пишет:

"Сердюки были частью вырезаны, частью связаны в одну толпу веревками. Отомстив за вчерашнее, Меншиков поручил палачам казнить их всевозможными казнями; войско, везде и всегда готовое к грабежу, рассеялось по домам обывательским, и, не разбирая невиновных от виновных, истребило мирных граждан, не пощадив ни женщин, ни детей. "Самая обычная смерть была жива четвертовать, колесить и на кол сажать, а дальше выдуманы были новые роды мучений, именно воображение в ужас приводят".

В Ригельмане (1720—1789) события описываются так:

"Меншиков город получил, люди все мечу преданы, как в крепости, так и в пригороде, без остатка, не жалея даже младенцев, не только стариков".

У французского историка Жана-Бенуа Шерера (1741—1824):

"Город был взят и отдан на разграбление. То, что солдаты не могли взять с собой, стало добычей огня, который пожрал даже часть города. Фортификация была уничтожена до основания, а жители города погибли, подвергнуты жесточайшей пытке: одних посадил на сваи, других повесили или четвертовали".

Современный исследователь Сергей Павленко дает следующее описание:

"Расправившись с казаками и сердюками, стрельцы, драгуны с ненавистью набросились на беззащитных и безоружных пожилых людей, женщин и детей - рубили головы, кололи груди. Просьба о помиловании не помогала".

Летописи также упоминают о Батуринских событиях. Так, Лизогубовская летопись (1742) свидетельствует:

"Того же года Ноемврия 1 дня Батурин Меншиковъ князь Александръ с войскомъ великороссийскимъ сожилъ и вырубалъ, где были сердюки и охочекоммоние казаки и надъ ими былъ полковникъ Чечель, который вошелъ отъ меча хотя былъ, однакоъ кумъ омъ обогрЂтисъ, понеже весь обмокъ, да заснулъ на печи, то кумъ пошелъ, ознакомилъ войту и прочимъ и такъ взяли его и поймали и отдали великороссиянамъ; потомъ голову ему въ ГлуховЂ утято. Также Филиппу, реенту певчих, в Батурине взятом, упорную голову в Глухове и на спицах желзных на глаголях на площади в самом огороде заткнуто; и еще войта Шептаковского там же голова. А Фидрику, надъ пушкирами командиру, новокрещенному изъ иноземцевъ, взятому въ БатуринЂ — первое очи избрано, после въ Сумахъ, слободскомъ огороде, голову усечено и на столпе каменномъ также на шпицу железную воткнено въ самом огороде. Много тамъ людей пропало отъ меча, понеже от всЂх селъ; однакоъ за вытрублениемъ не мертвит, много еще явилось у князя Меншикова, который дать велЂлъ имъ писание, чтобъ никто ихъ не занималъ; — многожъ в сейме утонуло людей, убегая чрезъ ледъ еще не крепкий, много и погорело, крывшихся по хоромамъ, в лиохахъ, в погребахъ, в ямахъ, где больше подавились, а на хоромахъ погорели, ибо, хотя и выи однакоъ выходящихъ отъ сокрытия войско заюшеное, а более рядовые солдаты, понапившиеся (понеже везде изобилие было всякого напитка) кололи людей и рубили, а для того боясь другие въ скрытыхъ городахъ сидели, ажъ когда огонь обойшелъ весь мало однакъ отъ огня спаслось и только один домик, подъ самой стеной вала отъ запада стоячая, уцелела какая-то старушка; церковь же в замке деревянная сгорела, в городе Троицы Святой каменная, верхами и работой внутри огорела, а церковь Николая каменная недоделана была и уже от прошлого 708 года до 1742 года. пустой городъ и замокъ и церкви въ огороды и на Гончаривце были".

Рукописный сборник XVIII века (из коллекции Михаила Погодина):

"Люди в нем [Батурине] бывшие вырублены, церкви разрушены, дома разграблены и сожжены".

Меншиков, по словам шведского историка Фрикселя, автора "Истории жизни Карла XII", приказал распять трупы казаков на плотах и пустить их по реке Сейм, чтобы население Гетманщины увидело судьбу, постигшую Батурин.

По сведениям флотского инженера капитана Джона Перри, служившего в Петербурге и бывавшего при дворе Петра I, Меншиков ...повесил губернатора и на городской стене посадил на круг нескольких человек, а Г. Кенингсека (Koningseck), брата знаменитого польского посла того же имени, приказал подвергнуть жестоким мучениям, а затем повесить.

Австрийский посол в Москве Отто Плеер в письме из Глухова, датированном 12 ноября 1708 г., сообщал, что Меншиков "вырезал всех, кто находился в Батурине, поджег и уравнял с землей город, захватив 80 орудий".

если кого-то посетит мысль, что это исключение, а не правило, то напомню, что в 1552 году московиты получили свое прозвище "кацапы", от арабского "قصاب " - [касап, кассаб] или тюркских: азербайджанского [qəssab], турецкого и узбекского [kasap], туркменского [gassap] -, "живодер", "мясник", "палач", "резчик", "душегуб", "лютый человек". Что-то изменилось? Кто-то сможет не разглядеть неизменной "преемственности поколений"?

Затем была Полтавская битва.

1711 - поход Филиппа Орлика с татарами в Киевскую область. Бой под Лысянкой.

После этих битв Украина надолго попадет в зависимость от Московского царства, которое в конце 1721 году будет переименовано в Росія, при этом Петр І украдет у Украины ее древнее название Русь в греческой транскрипции [Ρωσία].

Затем начался новый этап войны Москвы против украинского народа, в котором было три знаковых периода:

1768 - Подавление гайдамацкого восстания (Колиивщины).

1775 - Ликвидация Запорожской Сечи (1775)

1855 - Русско-турецкая война. Киевское казачество.

Восстание украинского народа против польского и российского гнета на украинских землях сопровождалось, в первую очередь, массовостью и обширным охватом территории. К сожалению, восстание потерпело поражение, но в действиях русских зверей мало что изменилось. После подавления восстания, и проведения страшных пыток в с. Сербах, Иван Гонта был казнен. М. Железняка, М. Швачку и других участников восстания, которые были жителями Левобережной Украины и Запорожья, судила Киевская губернаторская канцелярия. Они были приговорены к телесному наказанию (удары нагаем, вырыванию ноздрей, обжигу тавра во главе и щеках) и ссылке на пожизненную каторгу в Сибирь в Нерчинск.

После казни захваченных участников восстания русские и польские воинские части начали аресты по подозрению в причастности к восстанию. Казни часто проводились без суда и продолжались несколько лет. В общей сложности было казнено около 30 000 крестьян, а в самой Кодне под Житомиром около 3000 участников и подозреваемых в восстании 1768 г.

Практически чуть не ставшая летальным ударом по украинской идентичности была ликвидация козацкой Сечи. Преследуя идею уничтожения активной части украинского населения с огромным боевым опытом и традициями, теперь уже российская императрица решила убить одним выстрелом двух зайцев. И вот уже по ее приказу запорожцы использовались для захвата новых территорий в направлении Каспия. Запорожские казаки участвовали во многих походах Российской армии и являлись свидетелями жестокости русских войск при штурмах вражеских поселений. Императорский дом решал таким образов две задачи: утилизации активной части населения, способного поднять народно-освободительную войну и их руками завоевал новые земли. Часть козаков были привезены в шведское село Ниеншанц, на месте которого строился Санкт-Петербург - будущая столица. Где климат и строительные работы приводили к тому же результату, что и война, поэтому утверждение, что Петербург стоит на костях украинских козаков имеет под собой основательное подтверждение.

Но вернемся к ликвидации Сечи в 1775, когда закончилась Русско-турецкая война (1768—1774), которую Москве помогли выиграть запорожцы, и казаки стали не нужны. В начале июня 1775 г. русские войска под командованием генерала сербского происхождения Петра Текелия, возвращавшиеся из османского похода, внезапно окружили Сечь. Казаки не ожидали такого развития событий, поэтому на Запорожье тогда находилось совсем мало воинов. На самой Сечи в то время находилось всего несколько тысяч запорожцев, остальные после войны разъехались по паланкам и зимовникам. Под командованием Петра Текелия находились значительные силы: 10 пехотных и 13 донских казацких полков, 8 полков регулярной конницы, усиленной 20 гусарскими и 17 пикинерскими эскадронами. Петр Текелия объявил императорский указ о ликвидации Запорожской Сечи.

16 июня 1775 года русскими войсками была полностью разрушена Сечь, а все имущество и казацкие архивы были вывезены в Петербург. Казацкую старшину и кошевого атамана Петра Калнышевского обвинили в измене и приговорили к каторге. Печальным фактом было то, что в уничтожении Сечи активно участвовали донские казаки, они не знали жалости к дому их украинских "побратимов". Но, несмотря на такое усердие в деле выполнения распоряжения Екатерины II, они сами в начале 1790-х попали в ее жесткую опалу, у них отобрали большинство земель, большую часть донских казаков переселили в отдаленные регионы России. Их старшина репрессирована. Лишь 14 августа 1775 года императрица Екатерина II издала специальный манифест, официально извещавший о причинах ликвидации Сечи. В этом документе козацко-рыцарская Сечь изображалась как "кубло пьяниц и разбойников", которые "жили в невежестве и мешали царизму вести торговые и культурные связи с соседями". О пролитой казацкой крови за царскую Россию в нем не было ни слова. Вспомнил аналогичное заявление Путина о том, что во второй мировой войне Россия могла победить и без Украины.

И все же Сечь осталась за Дунаем практически до первой половины ХІХ века, сохранив стремление к воле и генетическую память нашего народа. И именно это войско участвовало в крымской войне 1853-1856 годов против России. И именно это войско задунайских запорожцев под предводительством кошевого атамана Михаила Чайковского вошло в Бухарест, где он был назначен султаном османской империи губернатором Румынии.

В это же время украинский народ поднялся на новое восстание в 1855 г. против российского гнета, известное как Киевская козаччина. Оно возникло сугубо на социальной почве, что вылилось в "поголовное" желание восстановить козачество как общественное положение и военное формирование. Украинский народ свое положение под российским государством считал неестественным и ждал его конец. На местах он хранил оружие дедов и прадедов и верил, и открыто высказывался, что придет час, когда оно понадобится...Оружие было отобрано случайно в 1849 году".

На подавление "козачества" российское правительство бросило регулярные войска. А дальше все как всегда. Реки крови и горы трупов. Пытки, казни, грабежи. Ничего не меняется столетиями. Продолжение в следующей части…