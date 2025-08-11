Очередной языковой скандал произошел во Львове, в Шевченковской роще. Там группа людей – судя по всему, переселенцев из Харьковской области – разговаривала на русском, и поссорилась с женщиной, которая сделала им замечание относительно их языка.

Позже на место инцидента позвали правоохранителей. Полиция, как рассказывают очевидцы, составила протокол и провела соответствующую беседу. Официально правоохранители об указанном конфликте не сообщали.

На видео можно увидеть, как группа русскоязычных людей ссорятся с женщиной, которая сделала им замечание. Причем мужчина из этой компании утверждал, что "разговаривает на харьковском языке".

А юная девушка кричит, что это якобы из-за языка жителей Львова идет война.

Что это за "харьковский язык", мужчина объяснить не смог, а на замечание, что это сепаратизм, перешел на более привычную россиянам "мову" – то есть на обсценную лексику.

На что именно полиция составила протокол, к сожалению, неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно с украинской актрисой Риммой Зюбиной произошел досадный "эмоциональный инцидент". Это было 1 августа, то есть, в день траура по жертвам российского обстрела в Киеве 31 июля. По словам актрисы, водитель такси, который вез ее на съемку, несмотря на трагический контекст даты, активно общался на русском языке.

