Синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале недели в Украине и вернется ли жара. Карта

В Украине новая неделя начнется с комфортной температуры по всей территории страны. В среднем столбики термометров покажут +22…+26. Однако в течение последующих дней ожидается существенное потепление.

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Также к середине недели синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 11 сентября, осадков в Украине не предвидится, во всех регионах нашей страны ожидается переменная облачность. В среднем температура воздуха составит +22…+26 градусов. Прохладнее будет на северо-востоке. В Сумской, Харьковской и Луганской областях в течение дня ожидается всего 19-21 градус тепла.

Самые высокие температурные показатели синоптики прогнозируют в этот день на западе Украины. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской областях воздух прогреется до +28 градусов.

В столице в этот день будет сухо. В течение дня прогнозируется переменная облачность и около +24 градусов.

Во вторник, 12 сентября, на западе Украины станет еще теплее. В части регионов столбики термометров поднимутся до +29 градусов. При этом в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозовые дожди.

На остальной территории нашей страны сохранится сухая погода с переменной облачностью. Температура по регионам поднимется по сравнение с предыдущими сутками. На юге, в центре и на севере страны прогнозируется +25…+27 градусов.

Самая низкая температура сохранится в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В течение дня прогнозируется +19…+23 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +10.

В среду, 13 сентября, дождь с грозой прогнозируется в Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Температура воздуха в этих регионах составит +25…+27 градусов.

Еще теплее станет на западе Украины. В Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях синоптики прогнозируют существенное потепление до +29 градусов.

В Киеве в этот день осадков не предвидится. В течение дня ожидается переменная облачность и 25-27 градусов тепла.

Напомним, что синоптикиня Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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