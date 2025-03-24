Синоптик дала прогноз на вторник и рассказала, когда в Украине возможно резкое похолодание

Погода во вторник, 25 марта, в Украине будет неоднородной. В южных, большинстве центральных областей и в Луганской области ожидается теплая весенняя погода — днем столбики термометров поднимутся до +12…+16°C.

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В северных регионах будет прохладнее, максимальная температура не будет превышать +9…+12°C. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, на побережье морей холодный воздух будет еще господствовать, поэтому там прогнозируют +8…+11°C.

На Донетчине днем температура будет от +10 до +14°C, однако в Приазовье будет немного свежее – от +8 до +12°C. Харьковщина также окажется в зоне холодного воздуха, там ожидается +8…+11°C.

"Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, разве что в восточных областях останется порывистым", – добавила Диденко.

В то же время, дожди 25 марта прогнозируют в западных, северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории осадков не предполагается.

В Киеве ночью и утром возможен дождь, днем осадки прекратятся, хотя местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +10°C.

В течение недели погода будет оставаться неустойчивой — с периодическими дождями и прояснениями, но без значительного похолодания. Однако, по предварительным прогнозам Диденко, с 7 апреля возможно резкое похолодание.

Также синоптикиня предупредила о магнитных бурях в ближайшие дни, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, которые пройдут в западных и северных областях. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +19 градусов.

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