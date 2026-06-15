Синоптик дала прогноз на вторник и назвала дату возвращения жары. Карта

Погода в Украине в середине июня остается нестабильной и влажной. Синоптики прогнозируют очередную волну дождей с грозами почти по всей территории страны.

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В то же время уже в конце недели ожидается постепенное возвращение летнего тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник, 16 июня, на территории Украины будет преобладать влажная воздушная масса. По прогнозу, в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди с грозами, которые местами могут быть более интенсивными.

– В западных областях и на юге осадки будут менее продолжительными, а там периоды дождей чаще будут сменяться прояснениями.

Ветер будет преобладать западного направления, в основном умеренный. В то же время в западных и северных областях возможны порывы до 12–––14 м/с, что может усиливать ощущение прохлады.

Температура воздуха останется комфортной для июня: в большинстве регионов ожидается +19…+24 градуса, на востоке и юге – до +22…+26 градусов.

В столице во вторник также прогнозируют дожди, местами с грозами. Температура воздуха в Киеве составит около +18…+20 градусов.

Ветер будет западного направления, местами резким и порывистым, что добавит ощущение прохлады.

По прогнозам, уже ближе к выходным в Украине станет заметно теплее. Температура поднимется до +24…+29 градусов, а количество осадков уменьшится.

Таким образом, вторая половина недели обещает больше солнца и классическую летнюю погоду.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский аграрный сектор готовится к серьезным погодным вызовам в сезоне 2026 года. Ожидаемое усиление Эль-Ниньо может вызвать длительные периоды жары и дефицит осадков в критические фазы развития полевых культур, что создает риски для урожайности и прибыльности хозяйств. Наибольшая угроза нависает над кукурузой и подсолнечником.

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