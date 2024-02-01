Силы обороны получат более 250 FPV-дронов от WOG и Фонда 'Дигнитас'

Это уже третья и самая крупная партия FPV-дронов, которую сеть АЗК WOG и Благотворительный фонд "Дигнитас" передадут защитникам в рамках совместной инициативы. Эти боевые "птички" помогут нашим военным поражать вражеские цели с высокой точностью.

Год назад о FPV-дронах знали разве что специалисты и военные. Сегодня даже школьник сможет рассказать, что это за беспилотник-камикадзе и какова его роль в борьбе с агрессором на поле боя. Словосочетание "FPV-дрон" надежно вошло в лексикон украинцев, а сами беспилотники стали едва ли не самым большим запросом военных.

В рамках совместной инициативы сети АЗК WOG и фонда "Дигнитас" защитникам будет передан 371 дрон-камикадзе. Это количество не случайно. Военные получат по одной "птичке" от каждого ныне работающего АЗК.

Если каждый бизнес передаст на фронт по одному дрону от каждого своего работающего магазина, супермаркета, аптеки, спортзала, салона красоты и т.п., будет не одна "птичья" стая.