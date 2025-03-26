Украденное россиянами кресло митрополита Шептицкого вернули из Курщины во Львов: воинам ВСУ реликвию передал реставратор. Фото

В Архикафедральный Собор святого Юрия во Львове 26 марта 2025 года вернулась реликвия, которую многие годы считали потерянной. Это кресло митрополита Андрея Шептицкого. Найти и вернуть уникальную историческую реликвию УГКЦ удалось благодаря усилиям украинских военных.

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Причем, кресло митрополита Андрея Шептицкого украинские защитники привезли из российской Курской области. Об этом сообщила Львовская Архиепархия Украинской Греко-Католической Церкви.

Кресло из Львова украл митрополит русской православной церкви Никодим Руснак, это произошло еще в 1980-х годах. Руснак с 1985 по 1989 год был митрополитом Львовским и, когда покинул Украину, вывез с собой многие вещи епархии УГКЦ.

Митрополит и Архиепископ Львовский Игорь подтвердил подлинность находки и ее связь с Митрополитом Андреем Шептицким.

Украинские военные нашли старинное кресло уже на территории Курской области, у реставратора. Но реликвия все равно нуждается в реставрации и восстановлении утраченных деталей.

Вернуть имущество УГКЦ владельцам удалось благодаря усилиям капеллана Юрия, служившего лейтенантом в Третьем интернациональном легионе.

"Капеллан Юрий пять лет назад уехал в Барселону, но с началом полномасштабного вторжения России вернулся в Украину и встал в ряды защитников. Он участвовал в боях на Харьковщине, Сумщине, Курщине. Недавно капеллан получил ранение и проходит лечение в Барселоне, однако связь с побратимами он не теряет", – рассказал пастор протестантской общины "Гетсимания" Валерий Марченко.

Теперь духовенство вместе с историками и меценатами будет решать вопросы реставрации и сбора средств.

Кресло планируют передать в музей Митрополита Андрея Шептицкого.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Львовской областной военной администрации и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины провели встречу в отношении Митрополичьих садов, за которые с 2020 года продолжалась судебная волокита. Госспецсвязи объявила, что готова передать этот земельный участок Курии Львовской Архиепархии УГКЦ.

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