Украденное россиянами кресло митрополита Шептицкого вернули из Курщины во Львов: воинам ВСУ реликвию передал реставратор. Фото
В Архикафедральный Собор святого Юрия во Львове 26 марта 2025 года вернулась реликвия, которую многие годы считали потерянной. Это кресло митрополита Андрея Шептицкого. Найти и вернуть уникальную историческую реликвию УГКЦ удалось благодаря усилиям украинских военных.
Причем, кресло митрополита Андрея Шептицкого украинские защитники привезли из российской Курской области. Об этом сообщила Львовская Архиепархия Украинской Греко-Католической Церкви.
Кресло из Львова украл митрополит русской православной церкви Никодим Руснак, это произошло еще в 1980-х годах. Руснак с 1985 по 1989 год был митрополитом Львовским и, когда покинул Украину, вывез с собой многие вещи епархии УГКЦ.
Митрополит и Архиепископ Львовский Игорь подтвердил подлинность находки и ее связь с Митрополитом Андреем Шептицким.
Украинские военные нашли старинное кресло уже на территории Курской области, у реставратора. Но реликвия все равно нуждается в реставрации и восстановлении утраченных деталей.
Вернуть имущество УГКЦ владельцам удалось благодаря усилиям капеллана Юрия, служившего лейтенантом в Третьем интернациональном легионе.
"Капеллан Юрий пять лет назад уехал в Барселону, но с началом полномасштабного вторжения России вернулся в Украину и встал в ряды защитников. Он участвовал в боях на Харьковщине, Сумщине, Курщине. Недавно капеллан получил ранение и проходит лечение в Барселоне, однако связь с побратимами он не теряет", – рассказал пастор протестантской общины "Гетсимания" Валерий Марченко.
Теперь духовенство вместе с историками и меценатами будет решать вопросы реставрации и сбора средств.
Кресло планируют передать в музей Митрополита Андрея Шептицкого.
Как сообщал OBOZ.UA, представители Львовской областной военной администрации и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины провели встречу в отношении Митрополичьих садов, за которые с 2020 года продолжалась судебная волокита. Госспецсвязи объявила, что готова передать этот земельный участок Курии Львовской Архиепархии УГКЦ.
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