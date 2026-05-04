'Школы восстановления громад': в Киеве завершился выпуск второго набора

В Киеве завершился выпуск второго набора "Школы восстановления громад". 40 громад из 17 регионов Украины прошли обучение – среди них прифронтовые, деоккупированные и временно оккупированные территории. Фонд Рината Ахметова и Совет Европы среди партнеров образовательного проекта.

""Школа восстановления громад" – о совместной ответственности перед будущим. Она начинается с громад и их лидеров, которые хотят иметь ведущую экспертизу и действенные инструменты. Все это они получают в Школе. Они берут на себя эту ответственность и готовятся действовать ради будущего. Однако должны понимать для кого должны строить. Для людей, борьба за которых еще впереди", – отметил городской голова, начальник Мариупольской МВА, председатель секции АГУ по вопросам деоккупированных громад Вадим Бойченко.

Во время мероприятия также представили исследование Киевской школы экономики "Возвращаться нельзя покинуть: как Украине сохранить человеческий потенциал" и провели панельную дискуссию с участием нардепов, военных и бизнеса о стратегии развития человеческого капитала. Обсуждали жилищные программы для ВПЛ, поддержку ветеранов и привлечение инвестиций в прифронтовые регионы.

Отдельно отметили, что ключом к восстановлению является сохранение людей в Украине: кроме безопасности и жилья, критически важны рабочие места с достойной оплатой. По оценкам Института демографии, около 18 миллионов украинцев не вовлечены в рынок труда.

Результаты исследования и дискуссии станут основой нового образовательного модуля третьего потока "Школы восстановления громад" Выпускники Школы отмечают, что получили много полезной информации, которая помогла им создать профиль громады и сформировать дальнейшие шаги для восстановления и дальнейшего развития.