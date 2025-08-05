Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

Шакшука – популярное блюдо из яиц. В нем вы можете совместить разнообразные овощи и зелень – получится вкусный вариант завтрака или перекуса.

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Идея приготовления идеальной шакшуки с помидорами и перцем опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

перец болгарский – 1 шт.

помидоры средние – 2-4 шт.

лук – 1 шт.

оливковое масло – 2-3 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

любимые специи6 паприка, соль, перец

петрушка/укроп

Способ приготовления:

1. Лук измельчить и обжарить в небольшом количестве оливкового масла.

2. К луку добавить измельченный перец и натереть чеснок.

3. Обжарить 7-10 минут и добавить специи.

4. Помидоры натереть (кожуру выбросить).

5. Томатный сок влить к овощам на сковородку.

6. Посолить, поперчить и разбить яйца.

7. По желанию,добавить зелень (петрушку и укроп).

8. Готовить примерно 5-7 минут.

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