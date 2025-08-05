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Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса
Шакшука – популярное блюдо из яиц. В нем вы можете совместить разнообразные овощи и зелень – получится вкусный вариант завтрака или перекуса.
Идея приготовления идеальной шакшуки с помидорами и перцем опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- помидоры средние – 2-4 шт.
- лук – 1 шт.
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- любимые специи6 паприка, соль, перец
- петрушка/укроп
Способ приготовления:
1. Лук измельчить и обжарить в небольшом количестве оливкового масла.
2. К луку добавить измельченный перец и натереть чеснок.
3. Обжарить 7-10 минут и добавить специи.
4. Помидоры натереть (кожуру выбросить).
5. Томатный сок влить к овощам на сковородку.
6. Посолить, поперчить и разбить яйца.
7. По желанию,добавить зелень (петрушку и укроп).
8. Готовить примерно 5-7 минут.
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