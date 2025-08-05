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Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
159
Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

Шакшука – популярное блюдо из яиц. В нем вы можете совместить разнообразные овощи и зелень – получится вкусный вариант завтрака или перекуса.

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Идея приготовления идеальной шакшуки с помидорами и перцем опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • помидоры средние – 2-4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • любимые специи6 паприка, соль, перец
  • петрушка/укроп

Способ приготовления:

Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

1. Лук измельчить и обжарить в небольшом количестве оливкового масла.

2. К луку добавить измельченный перец и натереть чеснок.

Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

3. Обжарить 7-10 минут и добавить специи.

4. Помидоры натереть (кожуру выбросить).

Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

5. Томатный сок влить к овощам на сковородку.

6. Посолить, поперчить и разбить яйца.

Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

7. По желанию,добавить зелень (петрушку и укроп).

8. Готовить примерно 5-7 минут.

Шакшука с сезонными овощами и зеленью: вкусное блюдо для завтрака и перекуса

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