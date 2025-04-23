Шаг к восстановлению: в Киевской области провели первое занятие по дайвингу для ветеранов

На днях в столичном регионе прошло первое занятие по дайвингу для ветеранов Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. В мероприятии приняли участие советник главы Национальной полиции Василий Аникальчук и помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве старший лейтенант полиции Руслан Губанов.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Занятия по дайвингу способствуют релаксации, понижению тревожности, улучшению психоэмоционального состояния, координации и физической выносливости.

В Нацполиции отметили, что важно учитывать как физическую подготовку участников, так и их психологическое состояние. Ветераны обязательно должны проходить консультацию с врачом перед началом занятий.

"В тренировку мы привлекли опытных инструкторов для правильного реагирования на возможные стрессовые ситуации, такие занятия полезны для реабилитации и адаптации раненых", – отметил Василий Аникальчук.