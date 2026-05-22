Сестры-двойняшки из Харькова стали участницами весенней смены 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

16-летние двойняшки Марина и Карина встретили полномасштабную войну в родном Харькове. Когда рядом с их домом начались первые прилеты, семья выехала в пригород из соображений безопасности. Этой весной девушки стали участницами смены "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова. Здесь они отдохнули, оздоровились, получили психологическую поддержку, освоили навыки блогинга и нашли новых друзей.

Видео дня

"Мы получили знания, уверенность, поддержку, силу и прошли курс по профориентации. Мне очень понравились наши занятия с психологом. Я получила много советов и поняла, что могу воплотить свои мечты в жизнь", – признается Марина.

Она занимается акробатикой, танцами и жонглированием, создает собственные номера и уже тренирует детей. Хотя признается – в 2022 году потеряла силы развиваться. Война забрала у девушек покой, чувство безопасности и беззаботное детство.

"Моя преподавательница по рисованию из-за войны уехала за границу, и я больше не могла этим заниматься. Война забрала многих моих друзей, которые тоже уехали за границу, они изменили номера телефонов, и мы больше не можем с ними поддерживать связь", – признается Марина.

Вместе с сестрой Кариной девушка пережила многочисленные обстрелы и видела Харьков в огне после взрывов. Однажды сестры чудом уцелели после ракетного удара по парку, где как раз гуляли.

"Очень близко прилетело, нас фактически накрыла ударная волна. Мы услышали свист и взрыв, легли под скамейку, как нас учили, а потом побежали прятаться в метро. Тогда было очень страшно", – вспоминает Карина.

С тех пор харьковское метро и подвалы стали для сестер не только укрытием, но и местом для творчества. Карина рисует мирный Харьков, а ее работы выставляют на станциях метро. Марина же выступает даже во время воздушных тревог – в подземных помещениях и укрытиях.

"Сейчас вся наша жизнь будто перенеслась под землю. Мы занимаемся в цирковой студии в подвале, выступаем в подземных помещениях. И все выставки и творческие мероприятия тоже проводят в метро. У нас там своя маленькая бурная жизнь", – говорит Карина.

Несмотря на войну, Марина и Карина мечтают о будущем только в Украине. Они верят в победу и продолжают нести людям свет через искусство. Их рисунки, выступления и тренировки стали для многих харьковчан напоминанием: жизнь продолжается.

"Блогер Кэмп" – это всегда интересные и разнообразные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы сегодняшнего дня.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.