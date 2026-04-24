Сервис для работы с документами PDF Guru стал бесплатным для украинцев с Дією

Браузерный сервис для работы с документами PDF Guru стал доступным украинцам благодаря партнерству с Дією. Теперь пользователи из Украины могут работать с файлами онлайн без установки дополнительных программ – достаточно на сайте сервиса пройти верификацию через Дію.

Видео дня

Что это за продукт?

PDF Guru – веб-сервис для работы с документами, который развивает компания FORMA – один из бизнесов группы продуктовых IT-компаний Universe Group. Изначально создавался как инструмент для обработки PDF-файлов, а впоследствии команда расширила его функциональность, реагируя на запросы пользователей. Сейчас сервис доступен более чем в 20 локализациях, а используют его десятки миллионов пользователей в более чем 180 странах.

"В FORMA мы создаем сервисы для работы с документами, которые ежедневно упрощают жизнь миллионам профессионалов. Теперь мы открываем бесплатный доступ к продукту PDF Guru для украинцев с Дією. Стремимся дать украинцам практический инструмент, который помогает в ежедневных задачах, и сделать его еще более доступным", – отмечает Федор Котяй, CEO FORMA by Universe Group.

"Мы рады, что цифровые сервисы Дії помогают компаниям создавать удобные и полезные решения для украинцев. Интеграция PDF Guru – это пример синергии государства и бизнеса, которая открывает новые возможности для граждан и позволяет получать качественный цифровой опыт в несколько кликов", — Алексей Вовк, руководитель команды внедрения Дії.

Какие задачи решает PDF Guru PDF Guru

Сервис разработан как универсальный инструмент для повседневной работы с файлами с простым интерфейсом и понятной логикой использования. Среди его возможностей, в частности:

редактирование PDF-документов (текст, форматирование, аннотации);

конвертирование файлов между форматами (Word, Excel, изображения и т.д.);

объединение и разделение документов;

сжатие файлов с возможностью выбора уровня качества;

создание PDF из изображений;

добавление электронной подписи и ее переиспользование;

перевод PDF-документа на разные языки;

транскрибирование аудио и видео в текст.

Собственные технологии и AI

Команда PDF Guru развивает собственные технологические решения внутри продукта. В частности, одно из ключевых направлений – OCR. Это оптическое распознавание текста, которое позволяет извлекать текст из сканированных документов и изображений.

Кроме этого, в продукте используются AI-инструменты для обработки данных. Часть этих решений является собственной разработкой команды. Среди них:

AI PDF Summarizer – инструмент для быстрого обобщения содержания документов;

транскрибация аудио и видео в текст с возможностью распознавания различных говорящих;

улучшение качества изображений (enhancement) с использованием собственных моделей.

Что дальше?

В дальнейшем команда планирует расширять украинскую локализацию сервиса, развивать образовательный контент и справочные материалы для пользователей, а также совершенствовать технологическую часть продукта – в частности OCR и AI-инструменты для работы с документами и медиафайлами.

Как получить доступ?

Воспользоваться бесплатным доступом можно по ссылке.

Universe Group – группа продуктовых IT-компаний, которая уже более 7 лет строит tech-бизнес, превращая идеи в глобальные продукты. Среди них: Guru Apps, FORMA и Wisey. Их продукты объединяют более 400 миллионов пользователей из 186 стран мира, упрощая обыденность и создавая новые возможности для развития.

Также Universe Group развивает новые бизнесы, которые будут частью глобального технологического рынка.