«Сердце Азовстали» организовало ретрит для семей защитников Мариуполя, вернувшихся из плена

Во Львове завершился трёхдневный ретрит по посттравматическому росту для семейных пар – защитников и защитниц Мариуполя. Программу организовал проект "Сердце Азовстали" при поддержке Фонда Рината Ахметова. В ней приняли участие семьи, пережившие боевые действия, плен, многолетнее ожидание и длительную разлуку.

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Инициатива по созданию такой программы исходила непосредственно от самих семей. После возвращения защитников из плена супругам часто приходится фактически заново строить совместную жизнь – ведь за годы разлуки изменились оба.

"Запрос поступил в первую очередь от жен, потому что они заново знакомятся со своими мужьями. Они долго их не видели. Некоторые защитники провели в плену 4 года. Так родилась эта программа. Она направлена на посттравматический рост именно семейных пар", – рассказала директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

Во время ретрита пары работали над коммуникацией, учились говорить о своих потребностях без осуждения, восстанавливать близость и находить общие ресурсы. В то же время программа не ставит целью просто вернуть семьи к тому, "как было до травмы". Ее задача – помочь интегрировать пережитый опыт в жизнь и найти новые точки опоры.

"Пара пережила очень сильную травму. Жена, ожидающая возвращения мужа из плена, каждый день жила мыслями о своём муже. Сам военный в плену пережил очень много травм – физических и психологических. А после возвращения они ещё и сталкиваются с тем, что за это время изменились оба. Поэтому это как снова начать жить вместе – словно впервые, делать первые шаги вместе", – пояснила психолог "Сердца Азовстали" Алена Харченко.

Среди участников ретрита были семьи, которые годами ждали возвращения своих близких из плена. В частности, Александр и Анастасия Пашковы ждали встречи 1524 дня. Виталий и Зоя Стеблянки вместе служили во время обороны Мариуполя и попали в плен, но впоследствии оказались в неволе на разный срок: Виталий провёл в плену более трёх лет, Зоя – шесть месяцев.

Особую роль в программе сыграли тренеры по посттравматическому росту – защитники Мариуполя, которые сами прошли путь восстановления. Один из них – Сергей Яровой. По его словам, у участников был очень разный опыт, однако совместная работа помогает лучше понять друг друга.

"Есть пары, мужчины в которых вернулись из плена совсем недавно. Есть пары, которые находились в плену вместе, хотя и по-разному долго. Но во всех этих случаях, несмотря на разный опыт, мы все равно показываем друг другу, какой путь они прошли и как лучше понять друг друга", – отметил Сергей Яровой.

По словам команды "Сердца Азовстали", работа с семьями является важной составляющей системы посттравматического роста. Ведь восстановление происходит не только на индивидуальном уровне – поддержка ближайших людей и общий опыт помогают ветеранам и их семьям проходить этот путь вместе.