"Сердце Азовстали" и Научно-исследовательский центр гуманитарных проблем ВСУ объединились для развития украинской модели посттравматического роста

Общественная организация "Сердце Азовстали" и Научно-исследовательский центр гуманитарных проблем Вооруженных Сил Украины подписали Меморандум о сотрудничестве. Партнерство станет важным шагом в создании и внедрении украинской модели посттравматического роста – научно обоснованного подхода к поддержке военнослужащих, ветеранов и других целевых групп.

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Сотрудничество предусматривает реализацию комплексного научно-исследовательского проекта, который объединит практический опыт общественной организации "Сердце Азовстали" в работе с защитниками Мариуполя и их семьями с научной экспертизой специалистов Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ.

Объединение усилий позволит обеспечить высокий научный уровень разработки и внедрения программ посттравматического роста, а также будет способствовать развитию эффективных инструментов поддержки военнослужащих на различных этапах их возвращения к гражданской жизни.

"Сердце Азовстали" уже более двух лет системно внедряет подходы посттравматического роста в Украине, адаптировав международный опыт к украинским реалиям. Сегодня этот подход интегрирован в комплексную программу поддержки защитников Мариуполя – от работы с семьями ещё во время плена, психологического и медицинского сопровождения после освобождения до обеспечения жильём, переквалификации и помощи в трудоустройстве.

Подписание меморандума открывает новые возможности для развития этого направления и создания научно обоснованных практик, которые могут стать основой современной системы поддержки украинских ветеранов.