"Сентябрьский Новый год" – лучшее время, чтобы начать все заново: астрологи рассказали, что обязательно нужно сделать до конца месяца

Почему именно сентябрь, а не январь, стал месяцем прорыва? Обычно мы думаем о новогодних обещаниях и новых начинаниях в январе. Но что, если сентябрь — идеальное время, чтобы понять, чего мы действительно хотим и какой путь выбрать, чтобы изменить свою жизнь? Когда после праздников наш разум свободен от повседневных забот, нам легче принимать решения, продиктованные нашими истинными желаниями. Наука объясняет, почему это происходит.

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Эксперты утверждают, что есть такой психологический механизм как "эффект нового начала", это явление изучала профессор Кэти Милкман из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, пишет Vogue.

Исследования показывают, что наш мозг воспринимает время не как единую непрерывную линию, а делит его на главы, как книгу

Когда наступает важный момент, например, день рождения или Новый год, мозг проводит четкую границу между тем, что было, и тем, что только начинается. Мы оставляем позади свое "старое я" и получаем новую мотивацию для принятия перемен.

Почему конец лета может быть лучшим временем для кардинальных перемен в вашей жизни?

Когда мы отвлекаемся от рутины и повседневных обязанностей во время праздников, у нас появляется возможность услышать мысли и потребности, которые стресс заглушает большую часть года. В повседневной жизни мы легко переходим в режим автопилота. Мы работаем, организуем свою жизнь, оправдываем ожидания и решаем проблемы. Однако, когда мы замедляемся, мы обретаем внутреннее пространство, чтобы спросить не только: "Что мне нужно сделать?", но и: "Чего я действительно хочу?". И это имеет огромное значение. Многие перемены начинаются не с силы воли, а с момента, когда мы осознаем свои истинные желания.

Сентябрь может стать действительно важным временем для размышлений – не для того, чтобы немедленно изменить всю свою жизнь

Этот месяц может понять, что нам больше не подходит и к чему мы хотели бы вернуться. Как мы можем использовать время, свободное от давления сжатых сроков и повседневных обязанностей, чтобы лучше прислушаться к себе и подумать о том, что мы действительно хотим изменить в своей жизни?

Прежде всего, не стоит превращать отпуск в очередной проект по личностному развитию

Это парадокс, типичный для нашего времени: как только у нас появляется свободное время, мы тут же заполняем его новыми целями. Внезапно нам нужно больше читать, заниматься спортом, питаться здоровее, наконец-то пройти тот курс, который мы откладывали, вернуться в форму, стать лучшей версией себя. Или, может быть, первым шагом должно быть нечто совершенно противоположное: какое-то время ничего не делать и посмотреть, что произойдет. Когда давление внешних стимулов и ожиданий ослабевает, становится легче увидеть, где мы находимся на самом деле.

Мы можем задать себе несколько личных, действительно значимых вопросов: "Чего мне не хватает?", "Что меня тяготит?", а также: "Когда я действительно чувствую себя хорошо?" и "Что бы я хотел испытывать чаще?"

Это простые вопросы, но они могут многое рассказать. Также крайне важно различать истинное желание и то, что мы делаем исключительно из чувства долга. "Я хочу больше читать" означает нечто совершенно иное, чем "Я должен больше читать, потому что так поступает умный человек". Устойчивые изменения начинаются с первой из этих мыслей. Замена "Я должен" на "Я хочу и могу" помогает нам проверить, действительно ли цели, которые мы ставим перед собой, проистекают из наших потребностей, и, таким образом, увеличивает шансы на их достижение.

Почему такие переходные моменты, как Новый год, день рождения или начало нового сезона, помогают нам поверить в возможность начать все сначала?

Нам нужны символические вехи, потому что они помогают нам систематизировать наш опыт. Жизнь течет непрерывно, но наша психика любит делить ее на последовательные главы: "до" и "после", "кем я был раньше" и "кем я могу стать". Значимая дата становится именно такой переходной точкой: она позволяет нам дистанцироваться от предыдущей версии себя и представить себе новое начало.

Эффект нового начала демонстрирует, что некоторые из этих символических моментов действуют как психологический порог

Они повышают нашу мотивацию к изменению привычек и достижению целей. Такие моменты помогают нам взглянуть на свою собственную историю по-другому — более конструктивно и с большей открытостью к переменам. Это, конечно, не означает, что одной даты в календаре достаточно, чтобы изменить нашу жизнь. Однако она может стать важным психологическим триггером, особенно если новое начало движимо искренним желанием перемен.

Во время каникул легче выработать подходящий для нас ритм — как в плане питания, так и в плане времени, посвященного чтению. Но почему мы воспринимаем это летнее благополучие лишь как короткий перерыв от повседневной жизни? И как нам сделать так, чтобы сентябрь стал началом чего-то нового?

Мы часто предполагаем, что наше летнее самочувствие обусловлено исключительно обстоятельствами, вместо того чтобы проанализировать, что мы делаем по-другому в это время. Мы спим немного дольше, спокойно едим, гуляем, читаем, проводим время с близкими, у нас меньше встреч, и нам не нужно так строго придерживаться ежедневного расписания. Поэтому мы думаем, что чувствуем себя хорошо просто потому, что находимся в отпуске. Возможно, стоит подумать, какие из этих элементов мы можем перенести в нашу повседневную жизнь в начале осени. Конечно, ноябрь никогда не будет августом, и попытка точно воссоздать летний ритм жизни была бы нереалистичной. Однако мы можем рассматривать отпуск не как паузу, а как своего рода лабораторию. Смысл не в том, чтобы копировать летний образ жизни, а в том, чтобы сделать из него выводы и спросить себя: чему лето научило нас о том, как мы хотим жить своей повседневной жизнью? Возможно, достаточно поддерживать несколько простых привычек, которые действительно улучшили наше самочувствие, таких как ежедневная прогулка, полчаса без телефона, неспешный ужин, время для увлечения или встреча с любимым человеком.

Как нам сделать так, чтобы наш "новый год" не закончился с окончанием сентября, а стал началом перемен, которые останутся с нами на долгие месяцы?

Лучше не пытаться взять с собой всё лето. Нужно выбрать то, что действительно стоит сохранить. Во время отпуска мы часто многое узнаём о себе и о тех ежедневных ритмах, которые нам действительно полезны. Однако, вернувшись, эти открытия легко забыть. Поэтому стоит выбрать одну-две вещи, а не десять, и воплотить их в конкретные действия. Не "с сентября я хочу лучше заботиться о себе", а "я буду выделять один вечер в неделю только для себя". Не "я хочу больше читать", а "я буду читать двадцать минут перед сном". Прежде всего, стоит принять тот факт, что перемены — это не линейный процесс. Если в октябре мы снова чувствуем себя более уставшими или на несколько недель отказываемся от хорошей привычки, это не значит, что мы потерпели неудачу. Это просто знак того, что мы вернулись к реальной жизни: полной работы, неожиданных ситуаций и обязанностей. Настоящая цель нашего "нового года", следовательно – вернуться к повседневной жизни с новым пониманием. Только понимая свои потребности, мы можем начать ежедневно делать несколько иной выбор.

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