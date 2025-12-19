Sense Bank выдал первый кредит ВПЛ с государственной поддержкой в рамках программы еОселя

Sense Bank сообщил о выдаче первого ипотечного кредита внутренне перемещенному лицу по новому механизму государственной помощи, который реализуется Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины в рамках программы еОселя. Кредит получил Олег Романчук, который был вынужден сменить место жительства семьи из-за боевых действий и приобрести жилье в одном из населенных пунктов под Киевом. Именно благодаря кредиту от Sense Bank и новым условиям получения Государственной помощи – мечта стала реальностью.

Введение механизма государственных компенсаций позволяет участникам программы получать поддержку не только в виде льготной ипотеки, но и частичного возмещения расходов. Согласно условиям, право на компенсации имеют внутренне перемещенные лица и граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, которые не владеют жильем (кроме объектов на территориях активных боевых действий) и не отчуждали недвижимость в течение последних 36 месяцев.

Программа предусматривает следующие виды поддержки:

до 70% собственного взноса (но не более 30% стоимости жилья);

до 70% ежемесячного платежа в течение первого года кредитования (до 150 тыс. грн);

компенсацию расходов, связанных с оформлением сделки (до 40 тыс. грн).

Максимальная стоимость жилья по программе составляет 2 млн грн, минимальный собственный взнос – от 30% его цены.

Для получения государственной помощи заемщикам необходимо подать заявку через приложение "Дія", выбрать Sense Bank как банк-партнер, после чего обратиться в отделение банка для подачи бумажного заявления. После положительного решения Пенсионного фонда банк принимает кредитное решение и информирует ПФУ о его результатах. Государственные средства зачисляются на эскроу-счет, открытый для ПФУ в Sense Bank.

По словам Орыси Юзвишин, директора по развитию ипотечного кредитования Sense Bank, сотрудничество с Пенсионным фондом Украины является частью стратегии банка по расширению партнерства с государственными институтами и повышению доступности жилья для граждан. Она отметила, что поддержка программ, направленных на обеспечение жильем социально уязвимых категорий, способствует восстановлению экономики и усилению финансовой устойчивости страны.

В 2025 году Sense Bank уже выдал более 757 кредитов на сумму более 1,5 млрд грн в рамках программы еОселя. В банке отмечают, что взаимодействие с государственными органами позволит расширить охват программы и увеличить количество граждан, которые смогут воспользоваться льготными условиями финансирования.