Россия убила семью юного футболиста и учительницу с мамой: что известно о погибших от удара баллистики по Сумам

В Сумах 13 апреля российская ракета убила всю семью Мартыненко из Старого Села. Мама Наталья, папа Николай и 11-летний сын Максим в то утро поехали на службу в протестантскую церковь, которая находится на соседней улице от места прилета. Также погибли учительница Марина Чудеса и ее мама. Женщины после первого взрыва бросились оказывать помощь, но вторая ракета их убила.

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Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Узнали по ярко-желтой куртке

О том, что семья Мартыненко погибла во время российского ракетного обстрела центра Сум в Вербное воскресенье, стало известно почти сразу же. Жители Старого Села увидели в соцсетях фото и видео с места трагедии. Николая узнали по ярко-желтой куртке, ведь точно в такой одежде на земле лежал один из погибших.

"Местные вспомнили, что утром Николай с супругой и сыном шли на маршрутку до Сум. Они каждое воскресенье ездили в протестантскую церковь, которая находится на параллельной улице с местом взрывов. Николай был одет в такую же куртку. Поэтому и забили тревогу", – рассказывает один из жителей села.

А уже в обед руководителю Старосельского лицея позвонили из ювенальной полиции и официально сообщили, что 6-классник Максим Мартыненко вместе с родителями погиб.

Также говорят, что семья погибла от второго прилета баллистической российской ракеты. Первая ударила по зданию Сумского университета. Тогда семья ушла со службы, они направились в сторону, где произошел взрыв. Но вскоре произошел удар второй баллистической ракетой, уже с кассетным зарядом. Она взорвалась прямо в воздухе, над головами людей, чтобы было как можно больше жертв. От этих осколков и погибла семья Мартыненко.

Максим был единственным сыном в семье. Из родных у них осталась только больная бабушка, которая прикована к постели.

Всегда был готов сыграть в футбол

49-летняя Наталья Мартыненко много лет работала воспитательницей в детском саду села. А потом уволилась и занялась продажей французской косметики. В одном из торговых центров в Сумах у нее был маленький магазин, где она и работала.

Николай Мартыненко был рабочим, занимался монтажом канализации и земляными работами. Вспоминают, что в прошлом году он в числе добровольцев участвовал в строительстве защитных сооружений.

11-летний Максим учился в Старосельском лицее.

"Он был хорошим, честным мальчиком. Активный, мог как все мальчишки немного баловаться. Но в пределах нормы, как говорится. Мама Максима всегда интересовалась его делами в школе, общалась с родителями. Максим очень увлекался футболом, это была его страсть. Мяч постоянно был с ним. Дети говорят, Максиму можно было в любое время позвонить и сказать: "Идем, в футбол поиграем", и он всегда был готов", – рассказывает OBOZ.UA его классный руководитель Дарья Дорошенко.

Максим тренировался в футбольном клубе "Барса" в Сумах. Он очень хорошо играл в футбол. Совсем недавно вместе с командой он вернулся с соревнований из Винницы. А на последнем внутриклубном соревновании успел забить 4-5 мячей.

"Когда в 2022 году я пришел в клуб, Максим уже тут занимался. Он лет 6 тут играл. Спокойный, не очень разговорчивый, но зато настойчивый парень. Я всегда его ставил в пример всем. Представьте, в снег, в дождь – он всегда приезжал на тренировки из села. Другие тут в городе живут и то не всегда приходили, а он никогда не пропускал. У него была мечта – стать классным футболистом. Родители часто с ним приходили, интересовались его успехами", – рассказал OBOZ.UA младший тренер команды Сергей Ратушняк.

В школе также Максим играл в футбол. Там вспоминают, что на последнем турнире мальчик буквально вытащил свою команду в победители.

Из родственников у семьи осталась только парализованная бабушка. Сейчас сельский совет занимается организацией похорон вместе с тренерами и спортивным клубом Максима, а также помогает церковь, куда ходила семья..

Остановились, чтобы помочь раненым

Также от второй кассетной российской ракеты погибла учительница биологии школы №2 Марина Чудеса вместе со своей мамой Людмилой Сергиенко.

"Ее мама была медиком, а Марина активно помогала ВСУ, также она прошла курсы тактической медицины. Она там была одной из лучших учениц. У нее всегда с собой был турникет и все необходимое для оказания первой помощи. Они проезжали в машине по центру Сум, когда раздался первый взрыв. Остановились и бросились на помощь пострадавшим. Она еще успела написать мне сообщение, что у нее "все ок". А погибли они от второй ракеты. Я еще долго не могла поверить в это, потому что у меня в телефоне было ее сообщение, а тут говорят, что ее больше нет", – рассказывает OBOZ.UA ее коллега и подруга Надежда Серпокрыл.

По словам коллеги, Марина была очень светлым, добрым и веселым человеком. Очень любила свою семью, двух дочек – Киру и Александру, а также мужа Владимира. Всегда баловала их своей выпечкой.

"Вечер, а она после работы еще демонстрирует вкусняшки, которые наготовила для семьи" – вспоминает Надежда Серпокрыл.

Женщины вместе помогали 54-й бригаде БПЛА. Для них Марина также пекла и жарила пирожки, в любое время загружали машину для бойцов. Также плели сетки.

Прощаться с Мариной Чудесой и ее мамой будут во вторник, 15 апреля.