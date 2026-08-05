Семейные тайны: эти украинские фамилии имеют американское происхождение

Несмотря на то, что украинские фамилии в большинстве своем имеют славянское происхождение, среди них есть и родовые имена, связанные с англоязычным миром. Исследователь Юлиан Редько выделил всего пять таких фамилий, которые сегодня можно встретить среди граждан Украины.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Также Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии" рассказал о происхождении и распространении этих родовых имен.

В перечень фамилий американского происхождения вошли Боцман, Бриг, Джек, Смит и Джонсон. Все они имеют англоязычное происхождение и являются довольно редкими в Украине.

Фамилия Боцман происходит от английского слова boatman, что означает "лодочник". В настоящее время в Украине проживает 826 человек с этой фамилией, больше всего — в Киеве, Харькове и Мариуполе.

Бриг происходит от слова brig — "двухмачтовый корабль". Это одна из самых редких фамилий в списке: в Украине её носят лишь семь человек, преимущественно в Киевской области.

Фамилия Джек происходит от распространённого англоязычного имени Jack. В Украине насчитывается 31 носитель этой фамилии, больше всего — во Львове и Ивано-Франковске.

Одной из самых известных англоязычных фамилий является Смит, которая переводится как "кузнец" и считается самой распространённой в США. В Украине её носят 62 человека, в основном в Киевской и Николаевской областях.

Фамилия Джонсон означает "сын Джона" и широко распространена в англоязычных странах. В Украине зарегистрировано лишь 16 носителей этой фамилии, которые преимущественно проживают в Киеве и Запорожье.

Юлиан Редько также отмечал, что украинские фамилии формировались под влиянием различных народов. В частности, иностранное происхождение имеют такие родовые имена, как Андросюк, Балаж, Бенедикт, Вильченко, Войтиченко, Кизименко, Мухтаренко, Николаенко, Райченко, Сандуленко, Фроленко и Кубченко, которые происходят от личных имен различных европейских и восточных языков.

Напоминаем, что в Украине довольно много фамилий польского происхождения. Среди них — те, которые имеют суффиксы -ск(ий), -цк(ий), -ович, -евич.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии могут скрывать тысячелетние тайны, и далеко не все из них поддаются объяснению. Некоторые родовые имена не имеют очевидного происхождения и не являются производными от других слов или имен.

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