'Сейчас формируется живая память': Роза Тапанова дала интервью для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

23 июля в Музее истории города Киева состоялось публичное интервью с Розой Тапановой – генеральным директором Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Встреча организована в рамках цикла интервью, которые проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Тема беседы – "Для чего нужен Архив войны и как его создать?". Модерировала разговор Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время интервью речь шла о роли государства в создании архива войны. Роза Тапанова поделилась опытом работы Национального заповедника "Бабий Яр" – учреждения, которое первым в Украине соединило сохранение памяти о трагедии прошлого с документированием событий настоящего.

"Наша главная задача – быть научно-исследовательским центром, который собирает информацию, обрабатывает ее, сохраняет правдивость и формирует, как мы это для себя определили, живую память. Теперь, когда в этой сфере есть конкуренция, мы улучшаем друг друга, видим новое, кто-то больше акцентирует внимание на других аспектах. Главные принципы – достоверность, этичность, доступность, единая методология, структуризация", – отметила Роза Тапанова.

Говоря о современных вызовах, спикер отметила, что база данных, которая сейчас формируется, в основном содержит свидетельства о военных преступлениях – именно для дальнейшего правосудия. Однако этот материал должен стать основой и для сохранения памяти, и для формирования музейных коллекций.

"Самое важное – создать инфраструктуру и профессиональный совет, который обеспечит хранение материалов в нескольких копиях и их научную верификацию. Далее, когда мы определим общие принципы – как верифицировать информацию, как хранить ее в нескольких копиях, как защищать данные с учетом этических норм и персональных данных – мы сможем лучше с ней работать, чтобы она стала музейными коллекциями с нарративами", – отметила она.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает большие усилия к сохранению национальной памяти. На сегодняшний день Музеем собрано уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

"Мы говорим о том, что это уже наиболее задокументированная война, потому что она происходит фактически в прямом эфире. Мы понимаем, что наиболее прикладная тема, вокруг которой собираются показания, – это правосудие. В разговоре мы заметили: сейчас самое время определить принципы. Для меня вопрос принципов всегда первоочередной, потому что без обсуждения и определенного совместного принятия базовых принципов построить что-то новое невозможно", – подчеркнула Наталья Емченко.

Событие показало необходимость общественного диалога вокруг темы сохранения памяти и документирования современной войны. Выводы, озвученные во время интервью, являются частью дальнейшей работы Музея "Голоса Мирных" над созданием целостной экосистемы памяти.

Публичные интервью проходят в рамках цикла событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.