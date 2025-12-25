Щедрый вечер или Маланки: когда празднуют в этом году

Щедрый вечер является одним из ключевых зимних праздников украинского традиционного календаря. Он сочетает христианские представления и древние обрядовые практики. После календарной реформы дата празднования изменилась. Поэтому у многих возникает путаница относительно правильного дня.

Понимание традиций Щедрого вечера помогает сохранить их истинный смысл. OBOZ.UA рассказывает, когда и как празднуют Маланки.

Когда празднуют Щедрый вечер по новому календарю

Щедрый вечер, который также называют праздником Маланки, отмечают через неделю после Рождества. В современном церковном календаре эта дата теперь совпадает с концом года.

31 декабря – Щедрый вечер (Маланки), день памяти преподобной Мелании;

– Щедрый вечер (Маланки), день памяти преподобной Мелании; 1 января – Новый год и день святого Василия Великого.

Именно такая последовательность является правильной в соответствии с обновленным церковным календарем, которого сейчас придерживается большинство украинцев.

Кто такая Маланка и почему вечер называют щедрым

Название "Щедрый вечер" происходит от щедрой кутьи, которую готовят в этот день. В отличие от рождественской, она уже не является постной: к ней добавляют масло, сливки или смалец. Это символизирует завершение строгого поста и начало нового жизненного цикла.

Праздник Маланки имеет значительно более древние корни, чем христианство. В народной традиции он связывался с переходом от старого года к новому, обновлением мира и пожеланием достатка.

В церковной традиции в этот день почитают преподобную Меланию, чья жизненная история стала примером жертвенности, милосердия и духовной стойкости.

Традиции Щедрого вечера

Главным символом праздника является богатый стол. Готовят мясные блюда, вареники, пироги, колбасы – все, что олицетворяет сытость и достаток в наступающем году. Ужин традиционно начинали с молитвы.

После Щедрого вечера во многих регионах сжигали дидуха, которого заносили в дом на Сочельник. Этот обряд символизировал очищение и завершение праздничного цикла.

Вечером молодежь и дети ходят по домам со щедривками – песнями-пожеланиями счастья, здоровья и урожая. Обязательными элементами празднования были вертеп, вождение Козы, переодевание и шуточные сценки. Обряд Козы считают символом умирания старого и рождения нового года: по традиции, коза "умирает", а потом "оживает", после чего начинается веселье.

Запреты и народные предостережения

По народным представлениям, в Щедрый вечер граница между мирами считалась особенно тонкой, поэтому существовали запреты:

не считать мелкие деньги – чтобы не навлечь слезы и мизерные доходы;

не занимать деньги в долг – чтобы не "отдать" свой достаток;

не ссориться – слова в этот вечер считались особенно сильными;

не готовить рыбных блюд – чтобы счастье не убежало;

не праздновать в грязной или темной одежде;

не выносить мусор из дома – чтобы не вынести благосостояние.

Как правильно провести Щедрый вечер

Чтобы праздник имел традиционный смысл, придерживались нескольких правил:

Богатый стол – часто готовили 12 блюд, как символ полноты года. Щедровальники – считалось хорошим признаком, если они пришли в дом. Благодарность – гостей одаривали сладостями или деньгами. Примирение – вечер считали удачным временем для прощения обид.

