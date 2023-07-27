СБУ разоблачила во Львове члена экс-компартии, который восхвалял Путина и оправдывал агрессию РФ

Во Львове киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного сторонника "русского мира", оправдывающего вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части территории Украины. Им оказался бывший секретарь регионального комитета запрещенной коммунистической партии.

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За это злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы, но пока фигуранту только сообщено о подозрении и его ждет суд. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Установлено, что еще в 2014 году указанный гражданин проводил активную политическую деятельность и даже баллотировался в Верховную Раду Украины. После неудачной попытки получить депутатский мандат "партийный" функционер надолго "исчез из эфира".

Но уже с началом полномасштабного вторжения российских войск он начал публично поддерживать вооруженную агрессию РФ. Вражескую агитацию прежде всего распространял через собственную страницу в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Для конспирации незаконных действий мужчина создал несколько фейковых аккаунтов, которые использовал для дальнейшего проведения подрывной деятельности в пользу России.

Кроме того, в постах злоумышленник восхвалял агрессивную политику российского диктатора Владимира Путина, очень ностальгировал по СССР и оправдывал захват оккупантами части южных регионов Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

– ст. 436 (пропаганда войны);

– ч. 2 ст. 436-1 (повторное распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов);

– ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Пока материалы дела по поводу сторонника агрессора направлены в суд. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшего нардепа-коммуниста и сторонника РФ разоблачили в Киеве. Приспешник агрессора подписал обращение к диктатору Путину о признании "Л/ДНР", а еще выступал за официальный ввод на территорию Украины российских войск и призвал помогать им.

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