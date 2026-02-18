Сатурн в Овне начинает кармический трехлетний цикл: какие знаки зодиака испытают наибольшее влияние

Историческое астрологическое событие произошло 13 февраля 2026 года, когда Сатурн вошел в Овна. В отличие от некоторых других меньших космических тел, таких как Луна и Солнце, Сатурн переходит в новый знак зодиака лишь раз в два с половиной-три года.

Астрологи говорят, что Сатурн в Овне знаменует начало кармического трехлетнего цикла, который будет влиять на каждый знак зодиака. Они получат разные уроки, поэтому никакие два знака зодиака не пройдут через одинаковый кармический цикл, пишет OBOZ.UA.

Кардинальные знаки – Овен, Весы, Рак, Козерог – переживут самые интенсивные трансформации.

Овен

Неверность себе будет иметь последствия, Овны. В течение следующих трех лет Сатурн будет в вашем знаке, реструктурируя ваш первый дом индивидуальности, идентичности и внешности. Обычно вы уверенный огненный знак. Однако, под вашей самоуверенной внешностью может скрываться неуверенность. Сатурн в Овне поощряет вас стать тем человеком, которым вы хотите быть, даже если это означает столкнуться с трудностями и неудачами. Некоторые люди могут не понимать изменений в вашей личности или не принимать их. Другие могут пытаться помешать вам раскрыть свой полный потенциал. Не позволяйте им. Сатурн в Овне вознаградит вас настоящей уверенностью и индивидуальностью.

Рак

Успех никто не принесет вам на тарелочке, Раки. Если кто-то и знает, сколько труда для этого нужно приложить, то это вы. Однако, у вас еще есть чему научиться с Сатурном в Овне, укрепляя ваш десятый дом наследства, репутации и карьеры. Когда вы вступаете в этот кармический трехлетний цикл, вы можете испытывать огромное давление, чтобы достичь важных личных и профессиональных этапов. Возможно, вы хотите начать новый карьерный путь или хотите быть известным чем-то впечатляющим. Независимо от того, что это может быть, Сатурн в Овне говорит, что мгновенного успеха не будет. Сатурн в Овне научит вас верить в свои навыки, таланты и амбиции.

Весы

Помните, что вам разрешено иметь "время для себя", Весы. Обычно вы, как знак зодиака, ориентированный на общество, предпочитаете находиться среди других. Быть венерианцем означает, что вы влюблены. Вы все еще можете быть такими, но Сатурн в Овне предостерегает ваш седьмой дом от обязательств, контрактов и брака. Следующие три года помогут вам восстановить связь со своим чувством самовосприятия и идентичности вне ваших связей и партнерских отношений. Сначала вы можете чувствовать вину, отступая назад, чтобы сосредоточиться на себе. Возможна даже негативная реакция, ссоры и ненужная конкуренция со стороны людей, которых вы считаете близкими. Хотя это и стрессово, Сатурн в Овне напомнит вам о важности быть независимым и эгоистичным, оставаясь при этом на связи.

Козерог

Перестройте свою личную жизнь, Козероги. Возможно, возникнет определенное начальное сопротивление. Пришло время быть честным в отношении вашего семейного устройства и образа жизни. Вы можете осознать, что вам не хватает границ в вашем внутреннем мире. Сатурн в Овне, вероятно, даст это понять через споры, разногласия и разочарования. Хотя это может показаться пылким и дерзким, вы можете быть готовы сделать шаг в эту прямую энергию. Позвольте Сатурну в Овне помочь вам вернуть себе свою жизнь, установив законы с вашей семьей, соседями по квартире и даже с собой. Вы обязаны себе жить так, как вы заслуживаете.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

