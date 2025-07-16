Самый вкусный ленивый "Наполеон" без приготовления теста: делимся простым рецептом

Один из самых вкусных и легких домашних тортов – "Наполеон". Готовить его можно c уже готового слоеного теста, а крем лучше всего подойдет заварной. А для яркого вкуса добавьте ягодный слой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого "Наполеона" из слоеного теста, с кокосовым кремом и малиновой прослойкой.

Для кокосового крема:

3 яйца

200 г сахара

щепотка соли

75 г муки

75 г кокосовой стружки

750 мл кокосового напитка/молока

75 г сливочного масла ⠀ ⠀ ⠀

Для начинки:

300 г свежей или размороженной малины/любые ягоды

30 г сахара

30 г кукурузного крахмала

1 ч.л. лимонного сока ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

1 кг слоеного теста ⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Крем: яйца соединяем с половиной сахара, солью, мукой и кокосовой стружкой. Кокосовый напиток сочетаем с другой половиной сахара и доводим до кипения. Постоянно помешивая, вливаем горячий напиток в яичную смесь. Возвращаем в кастрюлю и на среднем огне варим до загустения. Выключаем огонь, добавляем масло и перемешиваем. Накрываем пленкой в контакт и даем полностью остыть. ⠀

2. Начинка: сахар соединяем с крахмалом и вместе с лимонным соком добавляем к малине. Варим на среднем огне до загустения. Также накрываем пленкой в контакт и даем полностью остыть. ⠀

3. Коржи: размораживаем тесто и не раскатывая кладем на пергамент. Вырезаем 4 коржа желаемой формы и выпекаем вместе с обрезками 15-20 мин в разогретой до 200 С духовке. Даем остыть и каждый корж делим на 2 части, таким образом получится 8 коржей.

4. Собираем торт по принципу: корж – крем – корж – крем, при этом к 4 коржам с кремом добавляем малиновую начинку. Несколькими ст.л. крема смазываем весь торт. Обрезки измельчаем в блендере и обсыпаем ими торт. Убираем в холодильник на 4-5 часов, а лучше на ночь.

Украшаем, подаем!

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