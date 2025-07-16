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Самый вкусный ленивый "Наполеон" без приготовления теста: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Рецепт торта

Один из самых вкусных и легких домашних тортов – "Наполеон". Готовить его можно c уже готового слоеного теста, а крем лучше всего подойдет заварной. А для яркого вкуса добавьте ягодный слой. 

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Вкусный "Наполеон"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого "Наполеона" из слоеного теста, с кокосовым кремом и малиновой прослойкой. 

Рецепт торта

Для кокосового крема:

  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • щепотка соли
  • 75 г муки
  • 75 г кокосовой стружки
  • 750 мл кокосового напитка/молока 
  • 75 г сливочного масла ⠀ ⠀ ⠀

Для начинки:

  • 300 г свежей или размороженной малины/любые ягоды
  • 30 г сахара
  • 30 г кукурузного крахмала
  • 1 ч.л. лимонного сока ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
  • 1 кг слоеного теста ⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Крем: яйца соединяем с половиной сахара, солью, мукой и кокосовой стружкой. Кокосовый напиток сочетаем с другой половиной сахара и доводим до кипения. Постоянно помешивая, вливаем горячий напиток в яичную смесь. Возвращаем в кастрюлю и на среднем огне варим до загустения. Выключаем огонь, добавляем масло и перемешиваем. Накрываем пленкой в контакт и даем полностью остыть. ⠀

Крем для торта

2. Начинка: сахар соединяем с крахмалом и вместе с лимонным соком добавляем к малине. Варим на среднем огне до загустения. Также накрываем пленкой в контакт и даем полностью остыть. ⠀

Малиновая начинка

3. Коржи: размораживаем тесто и не раскатывая кладем на пергамент. Вырезаем 4 коржа желаемой формы и выпекаем вместе с обрезками 15-20 мин в разогретой до 200 С духовке. Даем остыть и каждый корж делим на 2 части, таким образом получится 8 коржей.

Коржи для торта

4. Собираем торт по принципу: корж – крем – корж – крем, при этом к 4 коржам с кремом добавляем малиновую начинку. Несколькими ст.л. крема смазываем весь торт. Обрезки измельчаем в блендере и обсыпаем ими торт. Убираем в холодильник на 4-5 часов, а лучше на ночь.

Приготовление блюда

Украшаем, подаем! 

Готовый торт

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