Самый вкусный и бюджетный домашний пирог "Зебра": делимся рецептом удачного теста
Самый вкусный и быстрый в приготовлении домашний пирог – это именно "Зебра". Для приготовления десерта понадобится минимум ингредиентов, но самое важное – сделать удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении пирога "Зебра".
Ингредиенты:
- 140 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 3 яйца
- 100 мл молока
- 180 г муки
- 1,5 чл разрыхлителя
- 20 г муки (в белое тесто)
- 20 г какао (в шоколадное тесто)
- ваниль
Способ приготовления:
1. В тарелке взбиваем мягкое сливочное масло вместе с сахаром и щепоткой ванили до образования пышной белой массы (3-5 минут). Добавляем яйца и снова взбиваем до однородности, после влейте молоко, перемешайте.
2. Далее в 2 этапа добавляем просеянную муку с разрыхлителем и каждый раз перемешиваем тесто на минимальной скорости миксера или лопаткой.
3. Делим готовое тесто на 2 равные части. В одну добавляем просеянную муку – перемешиваем, в другую какао, снова перемешиваем.
4. Форму застелите пергаментом и выкладываем тесто слоями или в шахматном порядке. С помощью деревянной палочки формируем рисунок.
5. Запекаем пирог при 180 С 40-45 минут до румяности. Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть сухая!
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