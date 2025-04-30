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Самый вкусный и бюджетный домашний пирог "Зебра": делимся рецептом удачного теста

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
3,1 т.
Рецепт пирога

Самый вкусный и быстрый в приготовлении домашний пирог – это именно "Зебра". Для приготовления десерта понадобится минимум ингредиентов, но самое важное – сделать удачное тесто.

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Пирог "Зебра"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении пирога "Зебра".

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 140 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 3 яйца
  • 100 мл молока
  • 180 г муки
  • 1,5 чл разрыхлителя
  • 20 г муки (в белое тесто)
  • 20 г какао (в шоколадное тесто)
  • ваниль

Способ приготовления: 

1. В тарелке взбиваем мягкое сливочное масло вместе с сахаром и щепоткой ванили до образования пышной белой массы (3-5 минут). Добавляем яйца и снова взбиваем до однородности, после влейте молоко, перемешайте. 

Приготовление теста

2. Далее в 2 этапа добавляем просеянную муку с разрыхлителем и каждый раз перемешиваем тесто на минимальной скорости миксера или лопаткой.

Тесто с какао

3. Делим готовое тесто на 2 равные части. В одну добавляем просеянную муку – перемешиваем, в другую какао, снова перемешиваем.

Приготовление пирога

4. Форму застелите пергаментом и выкладываем тесто слоями или в шахматном порядке. С помощью деревянной палочки формируем рисунок.

Сколько выпекать пирог

5. Запекаем пирог при 180 С 40-45 минут до румяности. Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть сухая!

Готовый пирог

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