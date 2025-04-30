Самый вкусный и бюджетный домашний пирог "Зебра": делимся рецептом удачного теста

Самый вкусный и быстрый в приготовлении домашний пирог – это именно "Зебра". Для приготовления десерта понадобится минимум ингредиентов, но самое важное – сделать удачное тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении пирога "Зебра".

Ингредиенты:

140 г сливочного масла

150 г сахара

3 яйца

100 мл молока

180 г муки

1,5 чл разрыхлителя

20 г муки (в белое тесто)

20 г какао (в шоколадное тесто)

ваниль

Способ приготовления:

1. В тарелке взбиваем мягкое сливочное масло вместе с сахаром и щепоткой ванили до образования пышной белой массы (3-5 минут). Добавляем яйца и снова взбиваем до однородности, после влейте молоко, перемешайте.

2. Далее в 2 этапа добавляем просеянную муку с разрыхлителем и каждый раз перемешиваем тесто на минимальной скорости миксера или лопаткой.

3. Делим готовое тесто на 2 равные части. В одну добавляем просеянную муку – перемешиваем, в другую какао, снова перемешиваем.

4. Форму застелите пергаментом и выкладываем тесто слоями или в шахматном порядке. С помощью деревянной палочки формируем рисунок.

5. Запекаем пирог при 180 С 40-45 минут до румяности. Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть сухая!

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