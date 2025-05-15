Самый вкусный гороховый суп с копченостями: рассказываем, как правильно готовить, чтобы горох был мягким
Один из самых вкусных и сытных супов – гороховый. Готовить его лучше всего с мясом или ребрами, можно копченными. Для того, чтобы горох был в блюде мягким и быстро варился, кулинары советуют замачивать его на ночь, добавив в воду соду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного горохового супа, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Ребра копченые – 400 г
- Горох колотый – 500 г
- Вода – 2,5 л
- Морковь – 2 шт
- Лук – 2 шт
- Картофель крупный – 3 шт
- Куркума – 1 ч.л
- Соль, перец
- Укроп
- Сухарики
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.
2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю. Все залить водой и варить до полной готовности гороха.
3. Достать из кастрюли морковь и лук. Они уже нам не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо нарезать.
4. На отдельной сковородке сделать зажарку из натертой морковки и лука. Добавить куркуму и жарить до прозрачности лука.
5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой.
Добавить в готовый суп измельченный укроп и подавайте с поджаренным хлебом или сухариками!
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