Самый вкусный гороховый суп с копченостями: рассказываем, как правильно готовить, чтобы горох был мягким

Один из самых вкусных и сытных супов – гороховый. Готовить его лучше всего с мясом или ребрами, можно копченными. Для того, чтобы горох был в блюде мягким и быстро варился, кулинары советуют замачивать его на ночь, добавив в воду соду.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного горохового супа, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Ребра копченые – 400 г

Горох колотый – 500 г

Вода – 2,5 л

Морковь – 2 шт

Лук – 2 шт

Картофель крупный – 3 шт

Куркума – 1 ч.л

Соль, перец

Укроп

Сухарики

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю. Все залить водой и варить до полной готовности гороха.

3. Достать из кастрюли морковь и лук. Они уже нам не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо нарезать.

4. На отдельной сковородке сделать зажарку из натертой морковки и лука. Добавить куркуму и жарить до прозрачности лука.

5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой.

Добавить в готовый суп измельченный укроп и подавайте с поджаренным хлебом или сухариками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: