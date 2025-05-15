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Самый вкусный гороховый суп с копченостями: рассказываем, как правильно готовить, чтобы горох был мягким

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Самый вкусный гороховый суп с копченостями: рассказываем, как правильно готовить, чтобы горох был мягким

Один из самых вкусных и сытных супов – гороховый. Готовить его лучше всего с мясом или ребрами, можно копченными. Для того, чтобы горох был в блюде мягким и быстро варился, кулинары советуют замачивать его на ночь, добавив в воду соду.

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Гороховый суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного горохового супа, который очень просто готовится. 

Рецепт супа

Ингредиенты: 

  • Ребра копченые – 400 г
  • Горох колотый – 500 г
  • Вода – 2,5 л
  • Морковь – 2 шт
  • Лук – 2 шт
  • Картофель крупный – 3 шт
  • Куркума – 1 ч.л
  • Соль, перец
  • Укроп
  • Сухарики

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

Горох и копчености

2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю. Все залить водой и варить до полной готовности гороха.

Ингредиенты для супа

3. Достать из кастрюли морковь и лук. Они уже нам не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо нарезать.

Сколько варить суп

4. На отдельной сковородке сделать зажарку из натертой морковки и лука. Добавить куркуму и жарить до прозрачности лука.

Зажарка для супа

5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой.

Какие специи добавить в гороховый суп

Добавить в готовый суп измельченный укроп и подавайте с поджаренным хлебом или сухариками!

Готовый суп

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