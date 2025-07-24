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Самый вкусный домашний лимонад из одной ягоды: готовится 5 минут
Самый лучший летний напиток, который освежит за секунду – лимонад. Готовить их можно практически из любых фруктов, ягод. А для свежести добавьте мяту, лайм, лимон и ароматный базилик.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего лимонада из клубники, мяты и сахара.
Ингредиенты:
- 350-400 г клубники
- 2-3 веточки базилика
- 2-5 ч.л сахара (ориентируемся на свой вкус)
- лимон
- лед
- 1-1,5 л газированной воды/тоника
Способ приготовления:
1. В чашу блендера отправляем клубнику, базилик, сахар, цедру лимона и сок лимона, сублимированную клубнику, перебираем в пюре.
2. В стеклянную бутылку отправляем лед и пюре, добавляем воду, перемешайте.
Подавайте сразу!
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