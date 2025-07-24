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Самый вкусный домашний лимонад из одной ягоды: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Самый вкусный домашний лимонад из одной ягоды: готовится 5 минут

Самый лучший летний напиток, который освежит за секунду – лимонад. Готовить их можно практически из любых фруктов, ягод. А для свежести добавьте мяту, лайм, лимон и ароматный базилик.

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Клубничный лимонад

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего лимонада из клубники, мяты и сахара. 

Какую зелень добавить в лимонад для яркого вкуса

Ингредиенты: 

  • 350-400 г клубники
  • 2-3 веточки базилика
  • 2-5 ч.л сахара (ориентируемся на свой вкус)
  • лимон
  • лед
  • 1-1,5 л газированной воды/тоника

Способ приготовления: 

1. В чашу блендера отправляем клубнику, базилик, сахар, цедру лимона и сок лимона, сублимированную клубнику, перебираем в пюре.

Клубничное пюре

2. В стеклянную бутылку отправляем лед и пюре, добавляем воду, перемешайте.

Приготовление лимонада

Подавайте сразу!

Готовый лимонад

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