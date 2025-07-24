Самый вкусный домашний лимонад из одной ягоды: готовится 5 минут

Самый лучший летний напиток, который освежит за секунду – лимонад. Готовить их можно практически из любых фруктов, ягод. А для свежести добавьте мяту, лайм, лимон и ароматный базилик.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего лимонада из клубники, мяты и сахара.

Ингредиенты:

350-400 г клубники

2-3 веточки базилика

2-5 ч.л сахара (ориентируемся на свой вкус)

лимон

лед

1-1,5 л газированной воды/тоника

Способ приготовления:

1. В чашу блендера отправляем клубнику, базилик, сахар, цедру лимона и сок лимона, сублимированную клубнику, перебираем в пюре.

2. В стеклянную бутылку отправляем лед и пюре, добавляем воду, перемешайте.

Подавайте сразу!

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