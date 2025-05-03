Самый вкусный десерт "Птичье молоко" без выпечки и теста: готовится очень просто
Если хочется быстро приготовить вкусный десерт, но без выпечки и теста, идеальной основой может стать сметана, фрукты, даже простой лаваш и вафли.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении молочно-шоколадного десерта.
Ингредиенты:
Молочный слой:
- Желатин – 10 г+50 мл воды
- Сметана 15% – 180 г
- Молоко – 100 мл
- Сгущенка – 100 г
Шоколадный слой:
- Желатин – 10 г+50 мл воды
- Сметана 15% – 180 г
- Сахарная пудра – 1,5 ст.л.(с горкой)
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
- Черный шоколад – 70 г
- Молоко – 100 мл.
Для украшения:
- белый карамельный шоколад
Способ приготовления:
1. Желатин залейте водой, перемешайте и дайте набухнуть.
2. Сметану взбейте со сгущенным молоком, добавьте молоко, перемешайте и добавьте желатин. Вылейте в стакан или в форму, и поставьте в холодильник.
3. Желатин залейте водой, перемешайте. Черный шоколад растопите, добавьте молоко, перемешайте.
4. Отдельно взбейте сметану с сахарной пудрой, и ванильным сахаром, добавьте в эту смесь растопленный шоколад и желатин, перемешайте.
5. Вылейте шоколадную смесь на белый слой и поставьте в холодильник.
Перед подачей сверху украсьте десерт ягодами, шоколадом, фруктами!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: