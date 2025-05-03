Самый вкусный десерт "Птичье молоко" без выпечки и теста: готовится очень просто

Если хочется быстро приготовить вкусный десерт, но без выпечки и теста, идеальной основой может стать сметана, фрукты, даже простой лаваш и вафли.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении молочно-шоколадного десерта.

Ингредиенты:

Молочный слой:

Желатин – 10 г+50 мл воды

Сметана 15% – 180 г

Молоко – 100 мл

Сгущенка – 100 г

Шоколадный слой:

Желатин – 10 г+50 мл воды

Сметана 15% – 180 г

Сахарная пудра – 1,5 ст.л.(с горкой)

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Черный шоколад – 70 г

Молоко – 100 мл.

Для украшения:

белый карамельный шоколад

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой, перемешайте и дайте набухнуть.

2. Сметану взбейте со сгущенным молоком, добавьте молоко, перемешайте и добавьте желатин. Вылейте в стакан или в форму, и поставьте в холодильник.

3. Желатин залейте водой, перемешайте. Черный шоколад растопите, добавьте молоко, перемешайте.

4. Отдельно взбейте сметану с сахарной пудрой, и ванильным сахаром, добавьте в эту смесь растопленный шоколад и желатин, перемешайте.

5. Вылейте шоколадную смесь на белый слой и поставьте в холодильник.

Перед подачей сверху украсьте десерт ягодами, шоколадом, фруктами!

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