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Самый вкусный десерт "Птичье молоко" без выпечки и теста: готовится очень просто

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт десерта

Если хочется быстро приготовить вкусный десерт, но без выпечки и теста, идеальной основой может стать сметана, фрукты, даже простой лаваш и вафли.

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Десерт без выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении молочно-шоколадного десерта.

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

Молочный слой:

  • Желатин – 10 г+50 мл воды
  • Сметана 15% – 180 г
  • Молоко – 100 мл
  • Сгущенка – 100 г

Шоколадный слой:

  • Желатин – 10 г+50 мл воды
  • Сметана 15% – 180 г
  • Сахарная пудра – 1,5 ст.л.(с горкой)
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Черный шоколад – 70 г
  • Молоко – 100 мл.

Для украшения:

  • белый карамельный шоколад 

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте водой, перемешайте и дайте набухнуть.

2. Сметану взбейте со сгущенным молоком, добавьте молоко, перемешайте и добавьте желатин. Вылейте в стакан или в форму, и поставьте в холодильник. 

Основа для десерта

3. Желатин залейте водой, перемешайте. Черный шоколад растопите, добавьте молоко, перемешайте.

4. Отдельно взбейте сметану с сахарной пудрой, и ванильным сахаром, добавьте в эту смесь растопленный шоколад и желатин, перемешайте. 

Приготовление шоколадного слоя

5. Вылейте шоколадную смесь на белый слой и поставьте в холодильник.

Перед подачей сверху украсьте десерт ягодами, шоколадом, фруктами!

Готовый десерт

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