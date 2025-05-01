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Самый полезный и вкусный фруктовый салат за 10 минут: есть можно и детям
Фрукты – не только источник витаминов, которые так необходимы для организма каждого, но и главный ингредиент при приготовлении вкусных и полезных десертов, а также салатов и выпечки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении фруктового салата со сгущенным молоком или медом.
Ингредиенты:
- банан
- яблоко
- киви
- мандарины
- ягоды
- сгущенка или мороженое, сливки, мед
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко фрукты.
2. Полейте сгущенным молоком, перемешайте и можно сразу есть!
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