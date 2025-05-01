Самый полезный и вкусный фруктовый салат за 10 минут: есть можно и детям

Фрукты – не только источник витаминов, которые так необходимы для организма каждого, но и главный ингредиент при приготовлении вкусных и полезных десертов, а также салатов и выпечки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении фруктового салата со сгущенным молоком или медом.

Ингредиенты:

банан

яблоко

киви

мандарины

ягоды

сгущенка или мороженое, сливки, мед

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко фрукты.

2. Полейте сгущенным молоком, перемешайте и можно сразу есть!

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