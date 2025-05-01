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Самый полезный и вкусный фруктовый салат за 10 минут: есть можно и детям

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
573
Рецепт салата

Фрукты – не только источник витаминов, которые так необходимы для организма каждого, но и главный ингредиент при приготовлении вкусных и полезных десертов, а также салатов и выпечки.

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Полезные фрукты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении фруктового салата со сгущенным молоком или медом. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • банан
  • яблоко
  • киви
  • мандарины
  • ягоды
  • сгущенка или мороженое, сливки, мед

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко фрукты.

Фрукты для салата

2. Полейте сгущенным молоком, перемешайте и можно сразу есть!

Готовый салат

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