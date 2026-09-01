Самый массовый День знаний в истории Украины: в Одессе установили национальный рекорд

В Национальном университете "Одесская юридическая академия" состоялся самый масштабный День знаний в истории Украины. Рекорд официально зафиксировали представители Реестра рекордов Украины. В этом году в празднике приняли участие около 7 тысяч студентов, их родителей, преподавателей и гостей из разных регионов Украины.

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Мероприятие стало продолжением рекордной вступительной кампании 2026 года. В НУ "ОЮА" было подано около 25 тысяч заявлений, а сам университет вошёл в ТОП-10 самых популярных вузов Украины среди абитуриентов. Высокие результаты Академии отметил и Forbes Ukraine: по данным издания, НУ "ОЮА" продемонстрировал одну из самых высоких динамик роста количества заявлений среди ведущих университетов страны – около +74% за год, поднявшись в рейтинге Forbes с 16-го на 10-е место.

Эти результаты особенно показательны на фоне общего сокращения числа школьников в Украине, демографических вызовов и уменьшения потенциальной аудитории абитуриентов. Несмотря на это, на первый курс НУ "ОЮА" в этом году зачислено около 4 тысяч выпускников школ. Среди них – абитуриенты с максимальным конкурсным баллом 200.

С началом нового учебного года студентов поздравили президент НУ "ОЮА", академик Сергей Кивалов, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко, председатели судов, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, представители юридического сообщества и почетные гости Университета.

Президент Академии подчеркнул, что результаты этого года стали итогом многолетней работы коллектива и высокого уровня доверия абитуриентов и их семей к университету. Он также обратился к первокурсникам и пожелал им успешной учебы, профессионального роста и уверенного движения к поставленным целям.

Сегодня Alma Mater принимает новое поколение будущих юристов, менеджеров, дипломатов, IT-специалистов, психологов, политологов, филологов и журналистов. Пандемия, полномасштабная война и демографический спад не остановили университетскую жизнь. Юракадемия продолжает устанавливать рекорды, объединять тысячи студентов и сохранять то, чего сегодня особенно не хватает многим вузам, – полноценное очное образование и настоящую студенческую жизнь.