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Самый лучший маринад для шашлыка из одного овоща: мясо будет очень сочным и мягким

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,5 т.
Самый лучший маринад для шашлыка из одного овоща: мясо будет очень сочным и мягким

Если вы хотите, чтобы шашлык был по-настоящему сочным и мягким, кулинары советуют мариновать его луковом маринаде, добавив специи. А мясо для шашлыка лучше выбирайте именно ошеек. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом лукового маринада для шашлыка, который готовится элементарно. 

Рецепт маринада

Ингредиенты: 

  • 1,5 кг ошейка
  • 500 г лука
  • 1,5 ч.л соли
  • 3 ст.л растительного масла
  • специи для мяса ( 1,5 ч.л)

Способ приготовления: 

1. Порежьте мясо средними кусками. 

Мясо для шашлыка

2. Добавьте специи, соль. 

Специи для блюда

3. Сверху добавьте тертый лук, перемешайте хорошо и влейте масло растительное. Поставьте шашлык на ночь в холодильник.

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