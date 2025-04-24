Самый лучший маринад для шашлыка из одного овоща: мясо будет очень сочным и мягким

Если вы хотите, чтобы шашлык был по-настоящему сочным и мягким, кулинары советуют мариновать его луковом маринаде, добавив специи. А мясо для шашлыка лучше выбирайте именно ошеек.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом лукового маринада для шашлыка, который готовится элементарно.

Ингредиенты:

1,5 кг ошейка

500 г лука

1,5 ч.л соли

3 ст.л растительного масла

специи для мяса ( 1,5 ч.л)

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо средними кусками.

2. Добавьте специи, соль.

3. Сверху добавьте тертый лук, перемешайте хорошо и влейте масло растительное. Поставьте шашлык на ночь в холодильник.

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