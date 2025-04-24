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Самый лучший маринад для шашлыка из одного овоща: мясо будет очень сочным и мягким
Если вы хотите, чтобы шашлык был по-настоящему сочным и мягким, кулинары советуют мариновать его луковом маринаде, добавив специи. А мясо для шашлыка лучше выбирайте именно ошеек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом лукового маринада для шашлыка, который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- 1,5 кг ошейка
- 500 г лука
- 1,5 ч.л соли
- 3 ст.л растительного масла
- специи для мяса ( 1,5 ч.л)
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо средними кусками.
2. Добавьте специи, соль.
3. Сверху добавьте тертый лук, перемешайте хорошо и влейте масло растительное. Поставьте шашлык на ночь в холодильник.
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