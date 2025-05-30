Видео дня
Самый лучший кляр для сочных и хрустящих отбивных: рассказываем, из чего приготовить
Сочные отбивные – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что делать отбивные можно из любого мяса, а вот кляр кулинары советую делать из яиц, муки и обязательно сухарей. Так отбивные будут очень сочными и вкусными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного и простого кляра, который сделает отбивные сочными.
Ингредиенты:
- 1 упаковка филе бедре
- соль, перец
- мука
- 2 яйца
- панировочные сухари
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Филе бедра с обеих сторон посыпаем солью и перцем, накрываем пленкой и максимально тонко отбиваем.
2. Обваливаем в муке, взбитых яйцах и панировочных сухарях.
3. Масло разогреваем на среднем огне и жарим шницель с обеих сторон до золотистого цвета.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: