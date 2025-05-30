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Самый лучший кляр для сочных и хрустящих отбивных: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт кляра

Сочные отбивные – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что делать отбивные можно из любого мяса, а вот кляр кулинары советую делать из яиц, муки и обязательно сухарей. Так отбивные будут очень сочными и вкусными.

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Как из филе приготовить сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного и простого кляра, который сделает отбивные сочными. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 упаковка филе бедре
  • соль, перец
  • мука
  • 2 яйца
  • панировочные сухари
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Филе бедра с обеих сторон посыпаем солью и перцем, накрываем пленкой и максимально тонко отбиваем.

Мясо для отбивных

2. Обваливаем в муке, взбитых яйцах и панировочных сухарях.

Кляр для отбивных

3. Масло разогреваем на среднем огне и жарим шницель с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые отбивные

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