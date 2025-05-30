Самый лучший кляр для сочных и хрустящих отбивных: рассказываем, из чего приготовить

Сочные отбивные – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что делать отбивные можно из любого мяса, а вот кляр кулинары советую делать из яиц, муки и обязательно сухарей. Так отбивные будут очень сочными и вкусными.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного и простого кляра, который сделает отбивные сочными.

Ингредиенты:

1 упаковка филе бедре

соль, перец

мука

2 яйца

панировочные сухари

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе бедра с обеих сторон посыпаем солью и перцем, накрываем пленкой и максимально тонко отбиваем.

2. Обваливаем в муке, взбитых яйцах и панировочных сухарях.

3. Масло разогреваем на среднем огне и жарим шницель с обеих сторон до золотистого цвета.

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