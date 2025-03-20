УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Самый бюджетный салат из пекинской капусты и огурцов: рецепт очень вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
327
Самый бюджетный салат из пекинской капусты и огурцов: рецепт очень вкусного блюда

Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и голубцов. Стоит отметить, что она идеально сочетается со всеми овощами, ветчиной, яйцами, морепродуктами, сыром, кукурузой. 

Видео дня
Салат из пекинской капусты и огурцов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с яйцами и ветчиной. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • огурец
  • ветчина
  • яйца

Для заправки:

  • греческий йогурт
  • зеленый лук
  • соль и перец по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Порежьте произвольно капусту, огурцы, яйца и ветчину. 

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для соусу.

Соус для салата

3. Заправьте салат соусом, перемешайте и можно есть! 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: