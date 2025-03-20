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Самый бюджетный салат из пекинской капусты и огурцов: рецепт очень вкусного блюда
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и голубцов. Стоит отметить, что она идеально сочетается со всеми овощами, ветчиной, яйцами, морепродуктами, сыром, кукурузой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с яйцами и ветчиной.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- огурец
- ветчина
- яйца
Для заправки:
- греческий йогурт
- зеленый лук
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте произвольно капусту, огурцы, яйца и ветчину.
2. Смешайте все для соусу.
3. Заправьте салат соусом, перемешайте и можно есть!
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