Самый бюджетный салат из пекинской капусты и огурцов: рецепт очень вкусного блюда

Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и голубцов. Стоит отметить, что она идеально сочетается со всеми овощами, ветчиной, яйцами, морепродуктами, сыром, кукурузой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с яйцами и ветчиной.

Ингредиенты:

пекинская капуста

огурец

ветчина

яйца

Для заправки:

греческий йогурт

зеленый лук

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте произвольно капусту, огурцы, яйца и ветчину.

2. Смешайте все для соусу.

3. Заправьте салат соусом, перемешайте и можно есть!

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