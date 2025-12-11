УкраїнськаУКР
Самые полезные каши для печени, которые можно есть каждый день: топ-3

Ирина Мельниченко
Практически все любят и готовят каши каждый день. Стоит отметить, что есть крупы для каш, которые даже не нужно варить, можно просто залить кипятком или вообще кефиром.

Нутрициолог рассказала в Instagram, какие каши очень полезны для печени и с чем их готовить. 

Пшено

Регулярное употребление каши из этих зерен помогает вывести из организма токсины, снижая тем самым нагрузку на печень.

Гречка

Особой популярностью пользуется рецепт чистки печени с помощью гречки на кефире.

Овсянка

Овсяная крупа прекрасно подходит для диеты во время лечения заболеваний печени и органов ЖКТ.

Ее советуют есть при гепатите, циррозном поражении печени, жировом гепатозе, подагре, сосудистых заболеваниях, почечных отклонениях, гастрите, панкреатите, язве и тому подобное. Хорошо также есть ее после тяжелых пищевых отравлений, поскольку она помогает вывести из организма остатки токсинов и восстановить силы. 

