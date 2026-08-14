Самые негативные знаки зодиака: способны испортить даже самый прекрасный день

Астрологи считают самыми негативными знаками зодиака те, чьи черты характера могут сделать их чрезмерно серьёзными, даже несчастными.

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Это люди, которые жалуются чаще других и могут заражать окружающих негативной энергией. Вот три самых негативных знака зодиака, пишет OBOZ.UA.

Рак

У Раков много положительных черт. Они верны, заботливы и отзывчивы. Однако они являются одними из самых чувствительных знаков зодиака, что также делает их склонными к негативным настроениям.

Раки – строгие судьи в различных ситуациях, часто чувствуя себя отвергнутыми и одинокими без видимой причины. Они постоянно анализируют ситуацию, разбивая проблемы на отдельные составляющие. Это часто не приносит им удовольствия и приводит лишь к усталости и покорности.

Скорпион

Вторым в списке негативных знаков зодиака популярного TikTok-блогера является всегда пугающий Скорпион. Это невероятно глубокие личности, которые сильно сосредоточены на эмоциях и чувствах.

Сообщается, что они склонны выявлять страхи людей, и их уникальная энергия иногда может быть невыносимой для окружающих. Скорпионы не знают слова "табу". Поэтому они не чураются серьёзных разговоров, во время которых стремятся разобраться в проблеме любой ценой.

Козерог

Козероги – амбициозные и уверенные в себе люди, но они любят сосредотачиваться на практических и скучных темах.

Они склонны читать нотации другим, что очень полезно на работе. Однако в личной жизни это может быть проблематично, отталкивая Козерогов от потенциальных друзей. Их ответственность может быть откровенно изнурительной, что способно испортить даже самое приятное времяпрепровождение в компании.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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