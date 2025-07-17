Самое вкусное и простое домашнее мороженое из 3 ингредиентов: рецепт идеального десерта в жару

Мороженое – один из самых вкусных и популярных домашних десертов. Готовить его можно из сливок, а также ягод, фруктов. А вместо сахара добавьте сгущенное молоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого, с шоколадом и сгущенным молоком.

Ингредиенты:

100 г темного шоколада

250 мл сгущенного молока

500 мл сливок 33%

100 г натертого темного шоколада

вафельные стаканчики, но это необязательно

Способ приготовления:

1. Шоколад растапливаем в микроволновке или на водяной бане. Добавляем сгущенное молоко комнатной температуры, перемешиваем и даем массе остыть до комнатной температуры. Шоколад натираем на крупной терке.

2. Холодные сливки взбиваем на максимальной мощности миксера до загустения (лучше, чтобы емкость и венчик тоже были холодными). Добавляем шоколад со сгущенным молоком и осторожно перемешиваем лопаткой. Добавляем натертый шоколад и еще раз перемешиваем.

3. Наполняем вафельные стаканчики мороженым или просто кладем в форму и убираем в морозилку до застывания. Можно есть через 3-4 часа!

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