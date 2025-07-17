Самое вкусное и простое домашнее мороженое из 3 ингредиентов: рецепт идеального десерта в жару
Мороженое – один из самых вкусных и популярных домашних десертов. Готовить его можно из сливок, а также ягод, фруктов. А вместо сахара добавьте сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого, с шоколадом и сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- 100 г темного шоколада
- 250 мл сгущенного молока
- 500 мл сливок 33%
- 100 г натертого темного шоколада
- вафельные стаканчики, но это необязательно
Способ приготовления:
1. Шоколад растапливаем в микроволновке или на водяной бане. Добавляем сгущенное молоко комнатной температуры, перемешиваем и даем массе остыть до комнатной температуры. Шоколад натираем на крупной терке.
2. Холодные сливки взбиваем на максимальной мощности миксера до загустения (лучше, чтобы емкость и венчик тоже были холодными). Добавляем шоколад со сгущенным молоком и осторожно перемешиваем лопаткой. Добавляем натертый шоколад и еще раз перемешиваем.
3. Наполняем вафельные стаканчики мороженым или просто кладем в форму и убираем в морозилку до застывания. Можно есть через 3-4 часа!
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