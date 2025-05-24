Самая вкусная и полезная закуска из авокадо: готовится 2 минуты

Авокадо – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, просто намазок и полезного майонеза. Стоит отметить, что авокадо идеально сочетается со всеми овощами, специями, морепродуктами, зеленью, вареными яйцами, сырами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с вареными яйцами и соком лимона.

Ингредиенты:

1 авокадо

2 яйца

немного лимонного сока

100 мл оливкового масла

Щепотка соли

Способ приготовления:

1. Перебейте все ингредиенты блендером до однородности.

2. Храните намазку в холодильнике.

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