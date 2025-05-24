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Самая вкусная и полезная закуска из авокадо: готовится 2 минуты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,7 т.
Самая вкусная и полезная закуска из авокадо: готовится 2 минуты

Авокадо – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, просто намазок и полезного майонеза. Стоит отметить, что авокадо идеально сочетается со всеми овощами, специями, морепродуктами, зеленью, вареными яйцами, сырами.

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с вареными яйцами и соком лимона.

Вкусная намазка из авокадо

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 2 яйца
  • немного лимонного сока
  • 100 мл оливкового масла
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

1. Перебейте все ингредиенты блендером до однородности.

Приготовление блюда

2. Храните намазку в холодильнике.

Готовая намазка

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