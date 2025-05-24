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Самая вкусная и полезная закуска из авокадо: готовится 2 минуты
Авокадо – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, просто намазок и полезного майонеза. Стоит отметить, что авокадо идеально сочетается со всеми овощами, специями, морепродуктами, зеленью, вареными яйцами, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с вареными яйцами и соком лимона.
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 2 яйца
- немного лимонного сока
- 100 мл оливкового масла
- Щепотка соли
Способ приготовления:
1. Перебейте все ингредиенты блендером до однородности.
2. Храните намазку в холодильнике.
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