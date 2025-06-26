Видео дня
Самая вкусная и бюджетная пицца "Минутка": рецепт теста на сметане
Пицца – блюдо, которое любят все. Готовить ее можно из разного теста и даже просто из лаваша и слоеного и жидкого теста на сметане. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы "Минутка" из теста на сметане.
Ингредиенты:
- 5 ст.л. майонеза
- 5 ст.л. сметаны
- 2 яйца
- 1/2 ч.л разрыхлителя
- 9 ст.л муки
Начинка:
- сыр
- помидоры черри
- колбаски
Способ приготовления:
1. В миску добавляем 5 ложек майонеза, 5 ложек сметаны, 2 яйца, 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Смешиваем все до однородной массы.
2. Начинка простая: колбаски, помидоры и сыр. Выкладываем все на тесто.
3. Ставим в разогретую духовку на 190°С на 20 минут.
Порежьте пиццу горячей!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: