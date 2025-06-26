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Самая вкусная и бюджетная пицца "Минутка": рецепт теста на сметане

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Самая вкусная и бюджетная пицца 'Минутка': рецепт теста на сметане

Пицца – блюдо, которое любят все. Готовить ее можно из разного теста и даже просто из лаваша и слоеного и жидкого теста на сметане. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы "Минутка" из теста на сметане.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

  • 5 ст.л. майонеза
  • 5 ст.л. сметаны
  • 2 яйца
  • 1/2 ч.л разрыхлителя
  • 9 ст.л муки

Начинка:

  • сыр
  • помидоры черри
  • колбаски

Способ приготовления:

1. В миску добавляем 5 ложек майонеза, 5 ложек сметаны, 2 яйца, 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Смешиваем все до однородной массы.

Тесто для пиццы

2. Начинка простая: колбаски, помидоры и сыр. Выкладываем все на тесто.

Начинка для блюда

3. Ставим в разогретую духовку на 190°С на 20 минут.

Сколько готовить пиццу

Порежьте пиццу горячей!

Готовая пицца

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