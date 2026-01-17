Самая большая в СССР 'тарелка', через которую слушали космос, расположена в Украине: что с ней сейчас

Мало кто знает, что среди лесов Харьковщины спрятался один из самых мощных научных комплексов, которые когда-либо создавались на территории бывшего СССР. Здесь внимательно слушали космос.

Десятилетиями ученые фиксировали процессы, происходящие в верхних слоях атмосферы на высоте сотен и тысяч километров. OBOZ.UA рассказывает, что это за "тарелка", с которой слушали космос.

Станция исследования ионосферы сегодня частично заброшена, а масштабные антенны все чаще становятся объектом интереса не ученых, а исследователей индустриального наследия.

История станции началась в 1960-х годах, в период научного оптимизма и космических гонок. Харьковские физики работали над методом, который тогда считали революционным, – радиолокационным исследованием ионосферы.

Для реализации такого проекта нужна была большая территория, удаленная от городов, промышленных зон и источников электромагнитных помех. Место нашли среди сосновых лесов возле Змиева. Здесь начали возводить комплекс, который по масштабу не имел аналогов в Украине и был одним из крупнейших в Советском Союзе.

Центральным элементом стала круглая антенна диаметром около 100 метров. Рядом разместили поворотную параболическую "тарелку" высотой с трехэтажный дом и антенное поле, размерами почти с футбольный стадион. Вся система работала как единый научный инструмент, настроенный на изучение атмосферы и космических процессов.

Стометровая антенна из металлической сетки выполняла роль гигантского "уха", способного улавливать малейшие изменения в ионосфере. Параболическая тарелка вращалась, сканируя различные участки пространства, и передавала данные почти в реальном времени.

Особой гордостью был антенный стенд площадью примерно 300 на 300 метров. С его помощью ученые посылали в верхние слои атмосферы мощные радиоволны и наблюдали, как среда реагирует на такое вмешательство. Эти эксперименты имели прикладное значение: они помогали объяснить сбои радиосвязи, поведение сигналов во время магнитных бурь и влияние солнечной активности на технологии.

Рядом работала радиоастрономическая обсерватория с декаметровыми телескопами. Это позволяло совмещать исследования космического радиоизлучения с атмосферными процессами. Фактически станция была автономным научным городком с собственной инфраструктурой и уникальным коллективом.

По оценкам специалистов, комплекс под Змиевом был одной из одиннадцати подобных установок в мире и единственной такого уровня на территории Украины. Для Европы стометровая антенна считалась уникальной – подобных инструментов здесь просто не существовало.

После распада СССР станция не прекратила работу мгновенно. Она вошла в структуру Институт ионосферы НАН и МОН Украины. Украинские ученые продолжали наблюдения, анализировали космическую погоду, фиксировали магнитные бури и создавали модели ионосферы над территорией страны.

Отдельные эксперименты продолжались даже в 2000-х и в начале 2010-х годов, а результаты использовали в международных программах. Однако содержание такого гигантского комплекса требовало значительных средств: электроэнергия, ремонт металлических конструкций, обновление оборудования, подготовка персонала. С годами эти расходы становились непосильными.

Станция постепенно перешла в режим эпизодической работы. Часть установок запускали лишь под конкретные научные задачи, другие законсервировали. Некоторые помещения сохранились почти в первоначальном виде: на столах до сих пор лежат чертежи и схемы, на стенах – графики начала 2000-х годов.

Сегодня металлические конструкции покрылись ржавчиной, антенные поля заросли травой и кустарниками.

