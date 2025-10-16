УкраїнськаУКР
Салат "Закарпатский мольфар" из свеклы: рецепт аутентичного украинского блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Рецепт блюда

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов. Стоит отметить, что свеклу и овощи для блюд лучше всего не варить, а запекать, так они будут намного полезнее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и вареными яйцами.

Ингредиенты: 

  • свекла вареная
  • морковь 
  • лук
  • сельдь 
  • яйца вареные 
  • плавленный сыр
  • майонез

Способ приготовления:

1. Натрите овощи и сыр. Лук замаринуйте.

2. Сельдь порежьте кубиком.

3. Соберите салат слоями, смажьте каждый слой майонезом и присыпьте сверху тертым яйцом. 

Готовый салат поставьте в холодильник.

