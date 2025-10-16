Видео дня
Салат "Закарпатский мольфар" из свеклы: рецепт аутентичного украинского блюда для всей семьи
Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов. Стоит отметить, что свеклу и овощи для блюд лучше всего не варить, а запекать, так они будут намного полезнее.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- свекла вареная
- морковь
- лук
- сельдь
- яйца вареные
- плавленный сыр
- майонез
Способ приготовления:
1. Натрите овощи и сыр. Лук замаринуйте.
2. Сельдь порежьте кубиком.
3. Соберите салат слоями, смажьте каждый слой майонезом и присыпьте сверху тертым яйцом.
Готовый салат поставьте в холодильник.
