Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской
Свекла – очень ценный, вкусный и полезный овощ, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Готовить из него можно вкусные салаты, закуски, намазки.
Диетолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдереем.
Ингредиенты:
- Вареная свекла
- Стебли сельдерея
- Чеснок
- Руккола, петрушка
- Помидорчики черри
- Моцарелла
- Оливковое масло
- Ягодная паста – перетертые ягоды любые
- Соль
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, а лучше – запеките, почистите и нарежьте крупными кубиками. Помидоры пополам, сельдерей мелко.
2. Добавьте рукколу, сыр, мелко нарезанную петрушку, тертый чеснок, полейте масло и добавьте любой ягодный домашний соус.
