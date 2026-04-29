Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
Оксана Скиталинская поделилась рецептом полезного салата

Свекла – очень ценный, вкусный и полезный овощ, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Готовить из него можно вкусные салаты, закуски, намазки.

Диетолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдереем.

Ингредиенты:

  • Вареная свекла
  • Стебли сельдерея
  • Чеснок
  • Руккола, петрушка
  • Помидорчики черри
  • Моцарелла
  • Оливковое масло
  • Ягодная паста – перетертые ягоды любые
  • Соль

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, а лучше – запеките, почистите и нарежьте крупными кубиками. Помидоры пополам, сельдерей мелко.

2. Добавьте рукколу, сыр, мелко нарезанную петрушку, тертый чеснок, полейте масло и добавьте любой ягодный домашний соус.

