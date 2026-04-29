Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской

Свекла – очень ценный, вкусный и полезный овощ, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Готовить из него можно вкусные салаты, закуски, намазки.

Диетолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдереем.

Ингредиенты:

Вареная свекла

Стебли сельдерея

Чеснок

Руккола, петрушка

Помидорчики черри

Моцарелла

Оливковое масло

Ягодная паста – перетертые ягоды любые

Соль

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, а лучше – запеките, почистите и нарежьте крупными кубиками. Помидоры пополам, сельдерей мелко.

2. Добавьте рукколу, сыр, мелко нарезанную петрушку, тертый чеснок, полейте масло и добавьте любой ягодный домашний соус.

