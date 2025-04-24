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Салат из пекинской капусты, который можно есть каждый день: готовится 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Рецепт блюда

Пекинская капуста – идеальный бюджетный и полезный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что капуста сочетается со всеми овощами, а также сыром, яйцами.

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Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с ветчиной и вареными яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • огурец
  • ветчина
  • яйца

Для заправки:

  • греческий йогурт
  • зеленый лук
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту, огурцы соломкой вместе с ветчиной. Яйца кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Соус для салата

3. Полейте салат и можно есть!

Готовый салат

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