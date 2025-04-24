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Салат из пекинской капусты, который можно есть каждый день: готовится 15 минут
Пекинская капуста – идеальный бюджетный и полезный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что капуста сочетается со всеми овощами, а также сыром, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с ветчиной и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- огурец
- ветчина
- яйца
Для заправки:
- греческий йогурт
- зеленый лук
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту, огурцы соломкой вместе с ветчиной. Яйца кубиком.
2. Смешайте все ингредиенты для соуса.
3. Полейте салат и можно есть!
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