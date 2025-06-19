Салат из одного кабачка: самый простой рецепт полезного и быстрого блюда

Кабачок – очень ценный и при этом универсальный овощ, который может быть основой для многих блюд, например, салатов, пасты, разных закусок, а также запеканок, пирогов. Еще их можно консервировать и мариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из вареного кабачка, с заправкой из масла и зелени.

Ингредиенты:

кабачки

базилик

масло оливковое

соль, перец

чеснок тертый

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте тонкими полосками, сварите до состояния аль денте. Слейте воду и кабачки переложите на бумажное полотенце.

2. Нарежьте мелко зелень, добавьте специи, соль, перемешайте.

3. Добавьте заправку к кабачкам, перемешайте и добавьте листочки базилика и можно присыпать пармезаном.

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