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Салат из одного кабачка: самый простой рецепт полезного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата

Кабачок – очень ценный и при этом универсальный овощ, который может быть основой для многих блюд, например, салатов, пасты, разных закусок, а также запеканок, пирогов. Еще их можно консервировать и мариновать.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из вареного кабачка, с заправкой из масла и зелени.

Вкусный салат из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки
  • базилик
  • масло оливковое
  • соль, перец
  • чеснок тертый

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте тонкими полосками, сварите до состояния аль денте. Слейте воду и кабачки переложите на бумажное полотенце.

Вареные кабачки

2. Нарежьте мелко зелень, добавьте специи, соль, перемешайте.

Заправка для салата

3. Добавьте заправку к кабачкам, перемешайте и добавьте листочки базилика и можно присыпать пармезаном. 

Готовый салат

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