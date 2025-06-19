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Салат из одного кабачка: самый простой рецепт полезного и быстрого блюда
Кабачок – очень ценный и при этом универсальный овощ, который может быть основой для многих блюд, например, салатов, пасты, разных закусок, а также запеканок, пирогов. Еще их можно консервировать и мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из вареного кабачка, с заправкой из масла и зелени.
Ингредиенты:
- кабачки
- базилик
- масло оливковое
- соль, перец
- чеснок тертый
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте тонкими полосками, сварите до состояния аль денте. Слейте воду и кабачки переложите на бумажное полотенце.
2. Нарежьте мелко зелень, добавьте специи, соль, перемешайте.
3. Добавьте заправку к кабачкам, перемешайте и добавьте листочки базилика и можно присыпать пармезаном.
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