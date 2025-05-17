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Салат "Гуцулка Ксеня": рецепт сытного и вкусного блюда для праздничного стола
Салаты можно готовить не только из овощей, но еще и из сыра, а также куриного филе, вареных яиц. Но, для того, чтобы салат не был приторным, добавьте свежие овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с помидорами и твердым сыром.
Ингредиенты:
- Вареное куриное филе – 1 шт
- Помидор – 1 шт(большой)
- Твердый сыр – 150 г
- Майонез+чеснок
- Соль по вкусу
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Филе отварите и порежьте кубиком.
2. Помидоры кубиком, сыр натрите.
3. Соберите салат слоями, смазывая майонезом с чесноком, сверху присыпьте тертым сыром и зеленым луком.
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