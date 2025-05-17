Салат 'Гуцулка Ксеня': рецепт сытного и вкусного блюда для праздничного стола

Салаты можно готовить не только из овощей, но еще и из сыра, а также куриного филе, вареных яиц. Но, для того, чтобы салат не был приторным, добавьте свежие овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с помидорами и твердым сыром.

Ингредиенты:

Вареное куриное филе – 1 шт

Помидор – 1 шт(большой)

Твердый сыр – 150 г

Майонез+чеснок

Соль по вкусу

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Филе отварите и порежьте кубиком.

2. Помидоры кубиком, сыр натрите.

3. Соберите салат слоями, смазывая майонезом с чесноком, сверху присыпьте тертым сыром и зеленым луком.

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