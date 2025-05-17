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Салат "Гуцулка Ксеня": рецепт сытного и вкусного блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Салат 'Гуцулка Ксеня': рецепт сытного и вкусного блюда для праздничного стола

Салаты можно готовить не только из овощей, но еще и из сыра, а также куриного филе, вареных яиц. Но, для того, чтобы салат не был приторным, добавьте свежие овощи.

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Вкусный и сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с помидорами и твердым сыром. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Вареное куриное филе – 1 шт
  • Помидор – 1 шт(большой)
  • Твердый сыр – 150 г
  • Майонез+чеснок
  • Соль по вкусу
  • Зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Филе отварите и порежьте кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Помидоры кубиком, сыр натрите. 

Приготовления блюда

3. Соберите салат слоями, смазывая майонезом с чесноком, сверху присыпьте тертым сыром и зеленым луком.

Готовый салат

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