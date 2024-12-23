Через саблю Мазепы снова началось толчение в ступе вопроса "снятие анафемы с гетмана".

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Но нельзя "снять анафему" - потому что это означало бы, что она действительно была наложена. Однако этого не было, ибо никакого поступка, за который Церковь провозглашает анафему, Мазепа не совершил. Как раз наоборот – он, в отличие от пьяницы, развратника и богохульника Петра Романова был человеком набожным и искренним меценатом для Киевской Митрополии.

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Те, що Петро наказав прочитати в Глухові анафему та влаштувати карнавальне дійство проклинання Мазепи, з чорними свічками та опудалом - з церковної точки зору є ганебний фарс. Це так, якби зараз %утін наказав читати в Донецьку "анафему" нашому президенту. Хтось би переймався тим, щоб її потім "зняти"?

Звісно, що Українська Церква ніколи не визнавала і не сприймала царську анафему як щось справжнє, що потребує "зняття". 2018 р. Вселенський Патріархат спеціальною заявою також засвідчив, що такої анафеми не було і немає.

Отже, нічого "знімати" не потрібно.

А от що могли би зробити в юрисдикції м. Онуфрія, аби засвідчити, що і для них такої анафеми нема - так це відкрито та з повідомленнями в ЗМІ провести літургію з молитвами про спокій душі великого гетьмана. І Усика запросити, і щоб митрополит Онуфрій особисто очолив. Бо якщо відслужать - то справді і вони в ту "анафему" не вірять. А от якщо відмовляться…

Тож хто може, передайте чемпіону цю ідею - вони ж із Онуфрієм дотепер досить близько спілкувалися. Нехай попросить - але щоб м. Онуфрій особисто очолив літургію заупокійну. Бо інакше москвоботи придумають, як все потім перебрехати.

А як відмовить, то може це допоможе чемпіону краще зрозуміти, на чиєму боці Онуфрій і визнати, що москвославіє - це не православʼя.