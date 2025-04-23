С запада надвигается атмосферный фронт: синоптики предупредили о погоде на четверг, 24 апреля

Погода в Украине в четверг, 24 апреля, будет теплой во всех регионах страны – температура воздуха будет колебаться от +23 до +27 градусов. В то же время с запада надвигается атмосферный фронт, который принесет осадки в несколько областей.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Небольшие дожди ожидаются в большинстве западных и северных областей, а также юго-восточной части страны.

"24 апреля на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада, давление будет снижаться, однако над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса. Ночью без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы", – отметили синоптики.

Температура воздуха днем на западе страны будет от +22 до +25 градусов, ночью будет от +9 до +12. На севере и центре столбики термометров будут показывать от +23 до +27 градусов, ночью будет около +10.

На востоке и на севере температура днем прогреется от +23 до +27 градусов, ночью синоптики прогнозируют от +9 до +12. В Карпатах и на побережье морей от +15 до +20.

Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. 24-26 апреля в северных, центральных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях (24-25 апреля в Волынской) областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе 24 апреля ожидается переменная облачность без осадков (днем местами по области возможен кратковременный дождь, гроза).

Температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов, днем от +21 до +26. В Киеве ночью от +11 до +13, днем от +23 до +25.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

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